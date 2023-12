La decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en torno al rescate financiero de la cogeneradora AES –solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– se pospondrá, al menos, hasta enero, cuando la corporación pública deberá responder a una serie de requerimientos de información esbozadas por el regulador.

Además, el NEPR cuestionó los fundamentos que, hasta la fecha, la AEE ha presentado para justificar las enmiendas a favor de AES, que supondrían un aumento tarifario superior a los 0.4 centavos por kilovatio hora (kWh).

“En algunas instancias, las explicaciones provistas carecen de detalle y coherencia, o la información y las respuestas presentadas confligen”, expresó el NEPR en una resolución y orden emitida el 22 de diciembre.

Según el NEPR, a lo largo del procedimiento administrativo, que inició el 7 de noviembre con la solicitud de enmienda de la AEE, ha habido “una notable carencia explicaciones apropiadas, justificaciones legales y documentación de apoyo”.

En el documento, los comisionados señalaron que, si bien la AEE aludió a la necesidad de permitir que AES haga una transición de la producción de energía mediante fuentes renovables, los pagos adicionales que requeriría el contrato parecen relacionarse más con incrementos en el costo del manejo de los residuos de carbón, presuntamente producto de las leyes que exigieron que las cenizas se dispusieran fuera de Puerto Rico si la empresa no encontraba un uso comercial.

“Al presente, la AEE/AES-PR no ha atendido adecuadamente el requerimiento específico levantado por el NEPR en torno a los alegados costos incrementales asociados con el manejo de CCR (residuos de combustión de carbón). La importancia de este aspecto no se puede subestimar, y el NEPR enfatiza que cualquier determinación referente a este posible impacto no puede basarse en generalidades o afirmaciones no fundamentadas”, insistió el organismo.

Al aprobar el ajuste trimestral a la factura que estará en vigor entre enero y marzo de 2024, el NEPR incluyó un cargo de 0.44 centavos por kWh como contingencia, en caso de que avale la enmienda al contrato de AES. El ente regulador subrayó que, en una reunión técnica del 21 de noviembre, tanto la AEE como AES insistieron en que los ajustes contractuales debían aprobarse con efectividad al 1 de diciembre, incluso si se requería una vigencia retroactiva.

Además de pedirle a la AEE que responda a una serie de preguntas –que aparecen tachadas en la resolución– en o antes del 9 de enero, el NEPR recordó que, como parte del procedimiento administrativo han recibido decenas de comentarios exigiendo la divulgación íntegra del borrador de enmiendas al contrato de la cogeneradora.

En ese sentido, la AEE tiene hasta hoy, viernes, para responder por escrito en torno a la “posibilidad de divulgar completamente el documento”.

“En la alternativa, si la divulgación total no es viable, se instruye a la AEE a preparar una explicación legal más detallada, enumerando las razones para impedir el acceso público al documento”, subrayó el NEPR.