Desde que entraron en vigor las nuevas guías, ASUME ha recibido 345 peticiones de revisión de pensiones

Sin embargo, la administradora auxiliar de Procuradores de ASUME, la licenciada Stephanie Sánchez Pagán , advirtió, en entrevista con El Nuevo Día , que por el tiempo que ha transcurrido desde la implementación de las nuevas guías y las etapas que conlleva el proceso, esa dependencia pública aún no está en posición de emitir una resolución sobre los 345 casos que había recibido hasta el 25 de abril.

“Nuestro sistema está habilitado y en funcionamiento con normalidad para implementar todos los cambios a tenor con el nuevo reglamento 9535 . Sin embargo, las peticiones presentadas a partir del 15 de marzo del 2024, no debemos estar en el proceso de emitir resolución, toda vez que debemos cumplir con el procedimiento y los términos establecidos en el reglamento 7583 , que es el reglamento de procedimiento administrativo expedito ”, explicó el lunes Sánchez Pagán.

Enfatizó que, en los casos en los que no hay ningún atraso, por los términos que hay que otorgar, el proceso de revisión puede tomar hasta 74 días .

“Nosotros hacemos los cálculos, citamos las partes, tenemos la data, entramos los cálculos en el sistema. Eso sí, están las tablas. Pero, al final de ese ejercicio, se genera una resolución que dice ‘la persona no custodia pagará tanto de pensión mensualmente’. Ese documento no está. Está solamente el de establecimiento (de pensión), y está incorrecto”, detalló Casado, en entrevista separada.

“Hasta el momento, no está (el documento que define el pago de la pensión alimentaria). Lo que nos explican es que han tratado de cargarlo al sistema, pero, como está saturado, el sistema no lo aguanta y no sale”, expuso Casado, quien entiende que el colapso del sistema se debe a que el equipo es “viejo” y “no resiste lo que están intentando implementar”.