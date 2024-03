Secretaria de la Familia recomienda que las personas soliciten la revisión de la pensión alimenticia cuando así toque hacerlo

No obstante, indicó que el personal de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) se prepara para que, una vez transcurra un tiempo de evaluación de la nueva regla, haya un número mayor de solicitudes de revisión de lo que es habitual.

“Estamos preparándonos para que tal vez haya un número mayor, pero nosotros recomendamos, de nuevo, que las personas sigan, si no han tenido un cambio sustancial en sus circunstancias, mire, espere al momento que le corresponda. Ahora bien, si entienden que hay alguna situación que requiere, si quiere que se revise, pues, mire, estamos en la mejor disposición de apoyarlos en esos procesos” , explicó la secretaria Rodríguez Troche.

Tras una década sin revisión, las nuevas Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico entraron en vigor el 16 de marzo, luego de que ASUME sometiera el reglamento ante el Dapartamento de Estado, el 15 de febrero. Aunque la discusión pública de la propuesta -que, entre otros asuntos, modifica cómo se calcula pensión básica- se extendió por meses, la versión final no incluye mayores cambios respecto al borrador original.

Esta nueva regla, presentada originalmente en agosto de 2023, no aplica de manera retroactiva, sino que solo se utiliza para fijar las pensiones alimentaria nuevas o las que se sometan al proceso de revisión que ocurre cada tres años, o cuando hay un cambio sustancial en las condiciones de vida de la personas custodia o no custodia. Estos cambios pueden incluir la pérdida de trabajo, aumento en ingresos, que haya alguna enfermedad incapacitante, etc.