Aunque anticipó que eliminará COR3, Jenniffer González designa un nuevo director ejecutivo para la agencia

A pesar de las duras críticas que lanzó contra la instrumentalidad durante la campaña política, la gobernadora Jenniffer González afirmó que no eliminará de manera inmediata la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia ( COR3 ), y nombró este domingo al licenciado Eduardo Soria como su nuevo director ejecutivo.

No obstante, González aseguró que cerrará esa agencia en algún momento durante su incumbencia en La Fortaleza.

Aseguró, por el contrario, que personal de FEMA con el que se reunió la semana pasada confirmó que es posible delegar en otra agencia –que no sea COR3– la coordinación de los proyectos sin que se afecte el proceso de recuperación del país.

“Yo no voy a poner en riesgo, jamás, los fondos federales en Puerto Rico”, expuso.

Durante la campaña electoral y en respuesta a las críticas de González, el ex director ejecutivo de COR3 Manuel Laboy sostuvo que eliminar esa agencia pondría en riesgo los avances en la reconstrucción del país, así como los acuerdos alcanzados con el gobierno federal.

“La reunión con FEMA fue superexitosa, fue una de trabajo, y vamos a mantener la Oficina en lo que se hacen los cambios a la ley, así que yo no le voy a restar funciones ni facultades a esa Oficina hasta que no se haga todo el cambio en ley, como tiene que ser. Pero la política pública no ha cambiado, vamos en dirección a cerrar esos casos para eliminar esa Oficina”, insistió González.