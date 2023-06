El Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres (NMEAD) hizo “pagos ilegales” por la cantidad $27,177,343 en servicios profesionales sin que mediara un contrato y con vigencia retroactiva, inmediatamente después del azote del huracán María, reveló la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

La OCPR indica -en una auditoría publicada hoy y que cubre el período del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019, que examinaron 53 contratos de servicios profesionales y consultivos con 49 enmiendas por un total de $55,897,857.

“Nuestro examen sobre los desembolsos relacionados con 8 contratos y 19 enmiendas por $53,159,814, del 3 de octubre de 2016 al 8 de mayo de 2019, reveló que se realizaron pagos ilegales por $27,237,370, del 2 de noviembre de 2017 al 1 de julio de 2019, por servicios prestados por 3 contratistas”, expone el documento

“Se pagaron $27,164,593 por servicios facturados y prestados por dos contratistas, en exceso a la cuantía máxima establecida en los contratos y sus respectivas enmiendas. Dichas enmiendas, además, fueron con efecto retroactivo. Los servicios prestados estaban relacionados con colaboración y administración de los programas de Asistencia Pública y de Subvenciones para Mitigación de peligros y apoyo en los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María”, lee la auditoría.

Por ende, el dinero pagado en exceso provino fondos federales. Pese a ello, la OCPR hizo solo una recomendación dirigida al comisionado del NMEAD.

“(Que) se evalúen las acciones de recobro por $27,237,370 comentadas en el Hallazgo 1, por contratos y enmiendas otorgadas de forma retroactiva y contrario a lo dispuesto en la reglamentación aplicable”, dice la auditoría.

Precisa la OCPR que en los contratos del NMEAD se establecieron cláusulas para no pagar facturas en exceso de lo pactado y que los servicios no contemplados en el contrato no se pagarían a menos que existiera una enmienda al contrato o un addendum. Sin embargo, eso se violentó.

De acuerdo con la OCPR, Carlos Acevedo Caballero fungía como comisionado del NMEAD durante el periodo auditado, específicamente desde el 11 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2019. Mientras, Héctor Pesquera y Elmer Román González ocuparon la jefatura del Departamento de Seguridad Pública para los periodos de mayo de 2017 a abril de 2019 y de mayo de 2019 a junio de 2019, respectivamente.

Mira el documento de auditoría:

Otro hallazgo de la OCPR fue por la obtención de servicios publicitarios sin efectuar un proceso de competencia de solicitud de propuestas.

“El examen del otorgamiento de dos contratos y siete enmiendas por $1,265,339, otorgados del 3 de octubre de 2016 al 8 de mayo de 2019, por servicios publicitarios reveló que se otorgaron 3 enmiendas por $815,425 a una agencia de publicidad sin que se efectuara un proceso de competencia que permitiera obtener y evaluar las propuestas de varios proveedores de dichos servicios. Estas fueron otorgadas del 30 de octubre de 2017 al 8 de mayo de 2019″, indica la auditoría.

Además, la OCPR le señala pagos en exceso ascendentes a $20,398 por “gastos innecesarios por el pago de almacenamiento de documentos y otras deficiencias relacionadas con los desembolsos”.