La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) recomendó al Departamento de Justicia que asesore al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 en el proceso de recobro de poco más de $1.1 millones de una empresa contratada para desarrollar e implementar un mecanismo mediante el cual ciudadanos podrían reportar emergencias mediante las redes sociales.

En el informe preparado por la OCPR, y en el que se auditó el periodo del 6 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2021, la agencia emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de los Sistemas de Información Computarizados del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 relacionadas con la inversión y pagos del sistema de alertas de emergencia mediante redes sociales conocido como Social Alert, al resaltar que “no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable”.

El documento de 15 páginas resalta que el Negociado invirtió $167,750 para la adquisición de licencias y para la implementación del sistema Social Alert que, al día de hoy, no ha sido activado y que no ha tenido utilidad alguna dentro del Negociado, pues nunca pasó de la etapa de pruebas. Dicho sistema hubiese permitido a la ciudadanía reportar, en tiempo real, incidentes de emergencia mediante una aplicación móvil.

Sin embargo, la OCPR encontró que la aplicación móvil no fue instalada y que el portal de monitoreo de redes sociales, al igual que los informes de alertas y el portal educativo, nunca entraron en funciones.

“El Negociado formalizó un contrato, el 6 de mayo de 2015, por $869,000 para la adquisición del licenciamiento e implementación de la plataforma de seguridad Social Alert para Emergencias 9-1-1. El contrato, con vigencia hasta el 4 de mayo de 2020, se canceló el 6 de diciembre de 2016 tras develarse en un informe de auditoría interna que no se obtuvieron cotizaciones adicionales, y que tampoco se había realizado un estudio de viabilidad ni un análisis de costo-beneficio”, sostuvo la OCPR mediante declaraciones escritas.

La OCPR añadió que, en diciembre de 2016, la entonces directora de la Oficina de Sistemas de Información del Negociado estableció que la aplicación estuvo solamente en etapa de pruebas, que el personal no participó del proceso de evaluación y que, al otorgar el contrato, no se consideraron los requisitos y estándares de la reglamentación federal vigente.

“Esta situación se atribuye a que el director y subdirector ejecutivo entonces, no realizaron un estudio de necesidad y viabilidad para analizar si la plataforma se ajustaba a sus requerimientos operacionales y tecnológicos. Estos funcionarios tampoco solicitaron, ni examinaron propuestas adicionales para comparar y evaluar los costos presentados por el contratista”, indicó la OCPR.

Además, la OCPR señaló que el Negociado aprobó “la facturación más costosa y ventajosa para el contratista”. Resaltó que el entonces director ejecutivo firmó el contrato con una cláusula leonina en la cual el Negociado tendría que pagar $92,000 por la etapa de planificación y desarrollo de la plataforma Social Alert, cuya licencia no era exclusiva, y $8,000 para la implementación.

Una cláusula leonina es aquella que atenta contra el equilibrio en las prestaciones contractuales, concede ventajas injustificadas y son contrarias a la reciprocidad de las prestaciones. El Informe resaltó que el Negociado debió exigir un producto final, funcional y adaptado a los sistemas existentes.

Del mismo modo, el informe sostiene que el Negociado pagó facturas por las diversas fases de la plataforma, incluyendo la programación realizada para su funcionalidad, en etapa de prueba y sin poder utilizarse. Además, en los adiestramientos contratados no se presentó el producto, no se explicó el uso de la plataforma y no se percibieron útiles para los telecomunicadores del centro de recepción de llamadas.

Por su parte, el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 indicó, mediante declaraciones escritas, que “acogió con beneplácito todas las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Contralor” y señaló que el periodo auditado corresponde a una administración anterior.

“Esta administración repudia la falta de transparencia, como claramente ha identificado la Oficina del Contralor. Aunque ciertamente el contrato para la adquisición y otorgamiento para el licenciamiento e implementación de la plataforma de seguridad Social Alert se otorgó el 6 de mayo de 2015, con una vigencia hasta el 4 de mayo de 2020, el mismo fue cancelado el 6 de diciembre de 2016 al identificarse irregularidades como la falta de cotizaciones adicionales y la inexistencia de un estudio de viabilidad”, indicó el ente que opera bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Al comienzo de nuestra administración en el 2021, ordenamos una evaluación minuciosa en el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 en torno a los contratos y servicios que se encontraban activos para así asegurarnos de no dar continuidad a contratos innecesarios. Por eso aclaramos que, dicho servicio (Social Alert) no formaba parte de la tecnología vigente en el 9-1-1 en enero del 2021. Bajo ninguna circunstancia aprobaríamos contratos o pagaríamos facturas que incumplan con los requisitos establecidos mediante ley y que no estén a tono con la Oficina del Contralor”, añadió el Negociado.