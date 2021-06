La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) denunció este lunes una presunta destrucción de equipos y documentos en el edificio del Sistema de Retiro de la corporación pública.

El presidente de la organización, Johnny Rodríguez Ortiz, responsabilizó a ejecutivos de la entidad y a funcionarios de LUMA Energy, la empresa que ahora dirige la distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico.

“Como ladrón en la noche, aprovecharon el fin de semana cuando los empleados se encontraban fuera de las oficinas para destruir equipos y documentos, así como desaparecer evidencia en cuanto a la deuda de sobre $618 millones, documentos sensitivos sobre los jubilados de la autoridad y hasta de empleados que recién presentaron su renuncia”, aseguró en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Rodríguez Ortiz, la acción quedó evidenciada a través de fotos y vídeos que tomaron empleados que estaban en las oficinas. Añadió que el supuesto vandalismo creó dificultades para procesar la nómina correspondiente al mes de junio y las solicitudes de jubilación.

“En un acto criminal, forzaron la entrada a la bóveda del sistema donde hay información sensitiva de los empleados activos y jubilados, como las actas de nacimiento y números de seguro social”, señaló. “Pretendieron desaparecer nuestra información, porque lo hicieron a sabiendas de que algunos empleados no tienen ’backup’ de la data de su computadora. Igualmente, no sabemos la cantidad de documentos que trituraron en su intento por desaparecer evidencia de la millonaria deuda de la AEE con nuestro Sistema de Retiro, pero les aseguramos que no le será tan fácil”.

El Nuevo Día solicitó una reacción a LUMA, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta.