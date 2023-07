Además de la residencia perteneciente a los suegros de la comisionada residente Jenniffer González, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mantiene tres investigaciones activas en torno a construcciones realizadas sin autorización en estructuras ubicadas en los mangles de la zona de la Reserva Natural La Parguera, reveló hoy, viernes, la secretaria Anaís Rodríguez Vega.

“Básicamente, todos tienen un denominador común: construcciones sin los correspondientes permisos y lo que significa eso, que hay cortes de mangles en las áreas”, resumió Rodríguez Vega.

“Hay un caso en que hubo incautación de materiales de construcción. Y, dentro del DRNA, la División Legal ya está preparándose para la radicación de la querella formal correspondiente a ese último caso. Hay otros (casos) que ya las personas han sido emplazadas para comenzar los procesos administrativos”, agregó la funcionaria, al precisar que se trata de investigaciones iniciadas en los últimos “seis a ocho meses”.

Al momento de esta publicación, el DRNA no había suministrado a El Nuevo Día los informes técnicos preparados por el Cuerpo de Vigilantes correspondientes a los tres casos adicionales.

En entrevista con este diario, la secretaria prefirió no abundar sobre el estatus de la pesquisa que conduce la División Legal sobre la residencia registrada a nombre de José Vargas Cortés, quien es el padre de José Yovín Vargas Llavona, esposo de la comisionada residente, al sostener que se trata de un asunto que tendrá que adjudicar en caso de que se rinda una querella y un oficial examinador recomiende alguna penalidad administrativa. Ayer, jueves, Vargas Llavona acudió de manera voluntaria a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en San Juan, junto a su padre y su madre, Irma Llavona Rivera, por motivos de “seguridad”, explicó el abogado de la familia.

De acuerdo con expedientes a los que El Nuevo Día tuvo acceso previamente, hasta finales de junio, los miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA no habían tenido éxito en sus intentos de citar y entrevistar a Llavona Rivera sobre la construcción realizada en la residencia de su familia. El informe técnico del DRNA, con fecha del 9 de junio, consignó que la construcción de una terraza se realizó “ilegalmente”.

“Puedo confirmar que el DRNA colabora con múltiples agencias federales. Es de todos sabido que hay un ‘task force’ ambiental a nivel federal y hay múltiples investigaciones corriendo, tanto en el DRNA como en la jurisdicción federal. Colaboramos con varias investigaciones y vamos a seguir colaborando en la medida en que podamos abonar esfuerzos y cooperar con cualquier investigación, sea a nivel estatal o federal”, respondió Rodríguez Vega a la pregunta de si el FBI participa de la pesquisa relacionada con la casa de los suegros de González Colón.

Residencia perteneciente a los suegros de la comisionada residente Jenniffer González, que está en medio de una controversia por su construcción. (Suministrada)

Casas sin concesiones

Al abundar sobre el estatus de las casas que abundan sobre bienes de dominio público en La Parguera, Rodríguez Vega aclaró que no se trata de estructuras que hayan recibido concesiones por parte del DRNA, un mecanismo que se contempla en el Reglamento 4860 de la agencia, que regula el manejo de la zona marítimo terrestre.

“Hay un inventario de las propiedades que hay allí, a nombre de quién están y demás. Pero, tengo que decir que no hay concesiones otorgadas en ese lugar. No tenemos constancia en nuestros registros de que haya vigente una concesión. El DRNA no es otra cosa que el administrador (de los bienes de dominio público), porque el dueño es el pueblo de Puerto Rico. Hay unas autorizaciones y usos prohibidos que establece este reglamento. El reglamento establece unas posibilidades para usar los bienes de dominio y bajo qué parámetros se pueden otorgar”, dijo Rodríguez Vega, quien puntualizó que la presencia de casas con estatus irregular se replica en lugares como Salinas, Joyuda y Puerto Real (ambas en Cabo Rojo).

El inventario más actualizado de La Parguera incluye unas 147 casas, precisó la secretaria.

“Una concesión de uso autorizado tiene que pagarle anualmente al DRNA un 8% del valor del bien inmueble”, indicó Rodríguez Vega, precisando que este es el trato que reciben, por ejemplo, las marinas, que obtienen permisos de operación por cinco años con posibles extensiones.

Incumplimiento histórico

La secretaria, de otra parte, reconoció que por décadas ha existido un incumplimiento con el acuerdo entablado en 1978 entre el DRNA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) para el manejo de la zona marítimo terrestre en La Parguera y los cayos cercanos.

En el caso del DRNA, el documento” –todavía vigente– exigía la remoción de estructuras “inseguras o “peligrosas” en las aguas y mangles, al tiempo que proveía un período de 12 años para remover progresivamente (“phase-out”) la titularidad privada de propiedades en la línea de costa.

“Ciertamente, hubo incumplimiento de ambas partes, porque (el acuerdo) impone responsabilidades tanto al USACE como al Estado (a través del DRNA). Hace 40 años, no se trabajó”, sostuvo Rodríguez Vega.

Al preguntársele cuál debería ser el futuro de las casas enclavadas en La Parguera, la titular del DRNA recalcó que la agencia se opone a cualquier idea de “legalizar” su estatus, pero no precisó si debe proceder su remoción.

“Es algo que estamos analizando y evaluando con todo el personal técnico y legal del DRNA. No deja de ser una reserva (natural) y el Cuerpo de Vigilantes establecerá las estrategias a corto, mediano y largo plazo sobre el área. Es algo que no te puedo decir que se puede resolver de la noche a la mañana”, subrayó.