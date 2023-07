Un informe de un biólogo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), emitido el mes pasado, corroboró el daño ambiental causado por trabajos de construcción realizados “recientemente” en una propiedad de la familia del esposo de la comisionada residente, Jenniffer González, ubicada en una zona de mangle en el barrio La Parguera, en Lajas.

El informe técnico del biólogo Joshua Morel Matos –con fecha del 9 de junio– destaca que, para la construcción de un “tablado y terraza” en la propiedad, se dañó ilegalmente la flora de la reserva natural, localizada en la zona marítimo terrestre. El documento, al que El Nuevo Día tuvo acceso, precisa que el científico acudió a la zona el 7 de junio junto al vigilante Juan C. Banchs Cedeño, en respuesta a una querella presentada previamente.

“Junto al Vig. Banchs entramos por las raíces de los mangles rojos para poder observar claramente el área reportada. Se observó un tablado y terraza recientemente reconstruido donde aproximadamente 45 pies de tablones de madera 4′ x 8′ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de pvc rellenados de cemento fueron instalados para la reconstrucción de dicho tablado y terraza”, lee el documento de dos páginas.

“Todos los mangles rojos (Rhizopora mangle) y mangles negros (Avicennia germinans) cercanos al tablado fueron cortados a su tronco o podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos”, agrega el informe, al que se acompañaron imágenes tomadas por los funcionarios del DRNA.

Ante un pedido de reacción de El Nuevo Día, la comisionada residente se limitó a afirmar que “no me corresponde a mí hacer declaraciones sobre propiedades que no me pertenecen. Yo no hago declaraciones sobre terceros”.

En pasados meses, ante las denuncias que líderes ambientales, como el excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, han venido realizando sobre la presunta construcción ilegal, González tampoco ha querido precisar si ha visitado la residencia ubicada en la zona marítimo terrestre, aunque anteriormente ha publicado fotos disfrutando junto a su esposo, José Yovín Vargas, en el área de La Parguera.

El catastro digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) corrobora que una persona de nombre José Vargas Cortés aparece como titular del solar 48 en el barrio Parguera. Según el medio independiente Bonita Radio, Vargas Cortés es el padre del esposo de la comisionada residente.

Sin embargo, una fuente de este diario indicó que la persona a la que el Cuerpo de Vigilantes busca entrevistar con relación a la pesquisa por la construcción sería la suegra de González.

“Este es un proceso formal investigativo, el caso continúa su trámite, y tal como hemos hecho en los demás casos que tenemos frente al DRNA, vamos a hacer valer las leyes y reglamentos hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, no podemos violentarle al investigado el debido proceso de ley al que tiene derecho. Por tanto, no vamos a emitir comentarios sobre el supuesto informe, en el que el DRNA es una de las partes”, expresó por escrito la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega.

La titular del DRNA agregó que, si bien “nos gustaría poder contar con mecanismos más ágiles, (…) en lo que se resuelven los casos por distintas vías –administrativas o judiciales– hemos detenido las agresiones ambientales”.

El informe técnico de la agencia, que resalta que la construcción en la propiedad se completó “ilegalmente” y “sin permiso y/o concesión por parte del DRNA”, enumera el impacto que la tala de mangle tendría sobre el ecosistema marítimo terrestre. Por ejemplo, se detalla que los daños limitarían el crecimiento de la flora necesaria para proteger los humedales y bosques de mangle, al tiempo que aporta a “destruir y/o inestabilizar barreras naturales de la zona marítimo terrestre”.

“La distancia de la instalación de esos pilotes al bosque de mangle afectará las raíces de manglares cercanos y limitará su crecimiento, sus funciones, la expansión del bosque en general y hasta causar la muerte de varios de estos manglares antiguos”, subraya el documento.

Mira aquí el informe al que este medio obtuvo acceso: