Las circunstancias en torno a la pérdida de más de $400,000 en alimentos en la región educativa de Ponce continuaban este martes siendo un misterio, luego de que el Departamento de Educación (DE) indicara que el decomiso aún no ha ocurrido y las agencias investigadoras guardaran silencio sobre los detalles de la pesquisa.

El DE sí confirmó que la Autoridad Escolar de Alimentos ya inició una reclamación a la aseguradora de la agencia para recobrar los fondos, una gestión que el gobernador Pedro Pierluisi había adelantado hoy más temprano.

“He ordenado una investigación completa del incidente, que no ocurrió bajo mi secretaría, pero atenderé con la rigurosidad que requiere reconociendo que no es aceptable la pérdida de alimentos o de equipos para nuestros estudiantes. Los procesos se están llevando a cabo, por lo que no es prudente hacer expresiones públicas hasta que concluya y se tomen las determinaciones correspondientes”, dijo –por escrito– la designada secretaria del DE, Yanira Raíces, quien no ha concedido entrevista a El Nuevo Día sobre este tema.

PUBLICIDAD

“Los estudiantes de la zona sur recibirán los servicios de desayunos y almuerzos, puesto que hemos implementado planes alternos y almacenes cercanos para que los servicios continúen con normalidad”, agregó Raíces.

Luego de que El Nuevo Día procurara más detalles sobre los eventos que provocaron que los alimentos se dañaran a mediados de julio, presuntamente por una avería en los congeladores, el portavoz del DE, Alexis Ramos, respondió –por mensajes de texto– que el decomiso aún no ha ocurrido.

“El DE está en la gestión con el seguro, reclamación. Luego de eso, es el decomiso”, indicó Ramos, quien no contestó por qué este dato no se había provisto antes.

El Nuevo Día reseñó hoy que el DE perdió más de $400,000 en alimentos congelados, que formaban parte de la oferta de comedores escolares de la región de Ponce y que debían ser servidos al comienzo del año escolar, entre agosto y septiembre.

La agencia confirmó que la pérdida de los alimentos –que incluyó carne, pollo, vegetales, leche y jugo– es investigada a nivel central, con la intervención del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés).

Sobre la reclamación a la aseguradora, Raíces señaló en su escrito que “es un protocolo para seguir que se realizará con las agencias pertinentes”.

Más temprano, en una conferencia de prensa tras la inauguración de una oficina de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), en Caguas, el gobernador se expresó sobre el incidente, y afirmó que “lo importante” ahora es que el servicio en los comedores no se afectará y que el DE podía hacer la debida reclamación.

PUBLICIDAD

De paso, Pierluisi no descartó que haya habido intención de arruinar los alimentos –que estaban en un almacén–, pero indicó que hay que esperar a que culmine la investigación en curso.

“Lo importante es que ahora hagan la reclamación a la compañía de seguro que ofrece una cubierta para esta situación. Lo importante, también, es que mañana (cuando empiezan las clases en las escuelas públicas del país) todos los niños, niñas y jóvenes tengan el servicio de comedores escolares. La secretaria ya ha dicho que esto no va a impactar de forma alguna el suministro de alimentos en nuestras escuelas, así que esos son los temas importantes”, dijo el primer ejecutivo.

“La investigación es importante porque, si se determina que hubo una acción intencional, eso ya es diferente. Así meramente, aquí lo que hubo, pues, fue negligencia, por ejemplo. Es muy diferente. Los seguros, pues, cubren lo que el seguro dispone, lo que el contrato del seguro dispone”, afirmó.

Cuando se le preguntó si un seguro puede cubrir la pérdida de los alimentos si se prueba que hubo negligencia o mal manejo, respondió: “Ya esos son detalles de la cubierta”.

¿La pérdida de estos alimentos podría tener algún tipo de repercusión para el DE?, preguntó El Nuevo Día. Pierluisi, contestó: “Realmente, fue dinero estatal que, entonces, se puede pedir reembolso, que entiendo que no se había pedido reembolso”.

En el DE, los alimentos son pagados con fondos estatales, pero reembolsados con dinero del gobierno federal.

¿Cuál es la expectativa?

Para Pierluisi, la expectativa con la investigación en curso es “que se culmine, se llegue a los hallazgos y se determine exactamente qué fue lo que pasó y, como dije, ya se tomó una decisión administrativa, que fue destituir a la persona a cargo”.

PUBLICIDAD

“Cualquier otra posible irregularidad se sabrá, en su momento. No voy a estar descartando escenario alguno, pero, nuevamente, para mí, lo importante es que el servicio de comedores escolares se va a brindar sin falla alguna”, agregó.

Luis Morales Vélez era el jefe del Almacén de Alimentos y Equipo de Ponce en el momento en que se dañaron los alimentos, presuntamente, a causa de una avería en las neveras. Morales Vélez había sido destituido por el exsecretario de Educación Eliezer Ramos Parés, tras una pesquisa que concluyó que “incurrió en conducta indecorosa, descortés e irrespetuosa en el desempeño de sus funciones”.

Aunque la destitución fue notificada el 30 de junio, Morales Vélez siguió laborando hasta el 21 julio, según documentos oficiales a los que El Nuevo Día tuvo acceso. Pierluisi atribuyó al “cambio de mando” en el DE el hecho de que la destitución no cobró vigencia inmediata, ya que Ramos Parés también renunció el 30 de junio, lo que el gobernador calificó como una “coincidencia”.

Morales Vélez es subdirector regional electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce y su supervisor inmediato era Roberto Rodríguez Santiago, superintendente regional de Ponce y, a su vez, comisionado electoral alterno del PNP en Yauco. El portavoz de prensa del DE indicó que, por ahora, “una supervisora de distrito” está a cargo del almacén “de forma interina”.

“Entiendo que se tomó la decisión de destituirlo. Claro, le asiste un debido proceso. Tomó un tiempo. Eso coincide con el cambio de mando en el Departamento, pero, tan pronto llega la nueva secretaria (Raíces), se consumó la destitución. Por otro lado, ya había una investigación administrativa. Se está coordinando con el Departamento de Agricultura federal que tiene jurisdicción sobre estas cosas, así que ahí lo importante es que esa investigación se culmine y, si hay algún tipo de actividad delictiva, pues, entonces, se proceda a someter una querella”, recalcó, entretanto, el gobernador.

PUBLICIDAD

Cuando se le insistió en que Morales Vélez continuó trabajando tras la llegada de Raíces a la secretaría del DE, Pierluisi dijo: “Tengo que pensar que, tan pronto advino en conocimiento de que se había tomado esta decisión de destitución, pues se implantó”.

Añadió que, si Morales Vélez trabajó, aunque estaba despedido, procede pagarle.

“Ese tipo de detalles la secretaria lo pudiera contestar. Pero ahí, lo importante es si la persona estaba rindiendo labores, pues tiene derecho a una paga. Si no rindió labores, pues no tiene derecho a una paga”, apuntó Pierluisi.

Sobre Morales Vélez, Raíces aseguró en sus declaraciones que “ya no es parte de la agencia y que, de haber ocurrido algún pago de salario indebido, haremos las gestiones para el recobro”.

La directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes, tampoco ha estado disponible para entrevista. Igualmente, el Departamento de Salud no ha provisto información.

“Nuestra sociedad está politizada”

Sobre la posibilidad de que algún tipo de favoritismo o amiguismo haya incidido en que el empleado continuase trabajando, Pierluisi expresó que la isla “está politizada” y el gobierno así lo refleja.

“Hay que entender que, en Puerto Rico, tenemos cinco partidos, o sea que nuestra sociedad está politizada en ese sentido. Son cinco partidos que hay aquí. Y el gobierno es un reflejo de la sociedad en la que tenemos, nuevamente, cinco partidos. Es totalmente legal y constitucional el que las personas se afilien a partidos y sean militantes en esos partidos. Eso no es ilegal ni inmoral. No se puede penalizar o castigar a las personas por su afiliación político partidista”, consideró.

Sobre la labor de Raíces, la calificó de “excelente” y opinó que la funcionaria sabía lo que debía hacer para manejar el incidente.