Las operaciones de campo del Censo 2020 se extenderán en Puerto Rico hasta finales de octubre como consecuencia de una decisión judicial en California en la que, entre otras cosas, se alegó que la intención del gobierno estadounidense de aligerar el conteo de la población impedía que las minorías y las comunidades aisladas o difíciles de cuantificar sean representadas certeramente en los datos.

Puerto Rico es la jurisdicción con menos hogares (35.3%) remitiendo voluntariamente su respuesta al Censo ya sea por correo, teléfono o Internet. Sin embargo, está entre las jurisdicciones con mayor proporción de casas enumeradas (99.9%). Esto responde a que el 64.6% de las casas fueron visitadas por los enumeradores quienes contaron, uno a uno, a los residentes de estas viviendas o declararon la estructura como vacante.

Adelina Reynoso, una de las portavoces del Censo en Puerto Rico, explicó que ahora las personas y los enumeradores tendrán hasta el 31 de octubre para completar el proceso, tal y como fue dispuesto inicialmente tras los cierres forzosos para contener la pandemia del COVID-19. Tras el ajuste, se determinó adelantar el cierre de los trabajos por un mes, determinación que fue revertida el viernes por la juez federal del Distrito Norte de California, Lucy Koh.

“Las operaciones de seguimiento por falta de respuesta se extendieron (nuevamente) hasta el 31 de octubre, junto a la operación de autorrespuesta. Esas operaciones se extendieron por orden de la corte. Ahora lo que más nos interesa es darle ese último empuje, que los que no han llenado el cuestionario lo completen”, dijo Reynoso en una breve entrevista con este diario.

“Técnicamente queda un 0.1% (de los hogares sin contar). Eso puede ser miles de hogares. No sabemos cuántas personas hay en cada hogar y es importante contarlos. Nos estamos enfocando en ellos porque aún tenemos tiempo para completarlo. No hay excusa para que se queden afuera”, añadió Reynoso.

La portavoz del Censo explicó que también están visitando algunas casas verificando la información obtenida como parte del proceso de control de calidad.

En su determinación, la jueza Koh estableció, específicamente, el 31 de octubre como la fecha en que terminaría la recopilación de datos del Censo. La decisión surge luego que un grupo de condados demandara al Censo alegando que el adelanto de la fecha al 30 de septiembre tendría el efecto de que poblaciones minoritarias no fueran totalmente contadas, lo que viola la constitución, reportó The Associated Press.

Con el inicio de la pandemia y los cierres forzosos, el Negociado del Censo hizo ajustes en su agenda para el Censo del 2020. En aquel entonces se determinó que las operaciones de recopilar información continuarían hasta el 31 de octubre. El retraso impediría la entrega para el 31 de diciembre de los datos poblacionales de modo que pueda comenzar el proceso de redistribución de los distritos electorales, tarea que se tiene que llevar a cabo cada diez años por disposición legal.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuerpo controlado por los demócratas, aprobó posponer la fecha de entrega de los datos hasta el 30 de abril. El Senado, controlado por los republicanos, no ha actuado sobre la medida, según el diario The Washington Post, por lo que el Censo tiene que cumplir para el 31 de diciembre con los datos de redistribución electoral.

El gobierno federal ha argumentado que si la recopilación de datos se extiende hasta el 31 de octubre no podrán cumplir con la entrega de los datos para la redistribución electoral el 31 de diciembre.