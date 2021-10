El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este miércoles que repetirá en otros pueblos la iniciativa encaminada en Coamo en la que a través de una feria de servicios gubernamentales se otorgan $100 a toda persona que se vacune contra el COVID-19.

“Hay mucha gente en fila para la vacuna. Estamos en esta ocasión pagando $100 por todos los que se vacunan. Es la primera ocasión que lo hacemos. Es posible que lo sigamos en el futuro en actividades como esta”, dijo Pierluisi.

“Los recursos no son ilimitados. Lo estamos haciendo (otorgando un incentivo) ahora porque si acaso esto es lo único que no habíamos hecho”, agregó el primer ejecutivo al llegar a la plaza pública Luis Muñoz Rivera.

El mandatario comentó que más personas se están vacunando porque “les conviene por su salud” o porque se lo exigen en sus respectivos trabajos.

Cuestionado si enmendará la orden ejecutiva que atiende el manejo y prevención del COVID-19, dijo que “todavía no he tomado una decisión”.

“Lo haré el próximo martes porque el periodo de la orden ejecutiva vence el próximo jueves. Depende de los números, obviamente la situación ha mejorado mucho, pero no hemos vencido la pandemia. No descarto que hayan cambios en la orden, pero no los voy a anunciar en este momento porque voy a esperar hasta el último momento”, sostuvo.

Ahora bien, anticipó “si hago cambios, no van a ser dramáticos”.

La orden ejecutiva vigente, desde el pasado 2 de septiembre, incluye la implementación de la Ley Seca, en horario de la medianoche hasta las 5:00 de la madrugada, por lo que está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier lugar público.

También ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atienden público en el mismo horario y establece el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados y abiertos en los que haya aglomeración de 50 personas o más.

Mientras, el Departamento de Salud informó este miércoles que la tasa de positividad de Puerto Rico en pruebas moleculares de COVID-19 descendió este miércoles a 2.9%, el porcentaje más bajo desde en casi tres meses.

La agencia, además, informó que hay 120 adultos y 8 menores hospitalizados. De estos había 40 personas mayores en unidades de cuidado intensivo y 25 conectados a un ventilador.