El gobernador Pedro Pierluisi indicó que más adelante en la noche anunciará si los empleados públicos regresarán a trabajar mañana, miércoles, ante el paso del potencial ciclón número 6 que, hasta el boletín de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC), no había alcanzado estatus de tormenta tropical.

El NHC resaltó en el boletín que los vientos máximos sostenidos se mantienen en 35 millas por hora (mph), aunque su velocidad de traslación de redujo de 18 a 17 mph. Al momento, el fenómeno se encuentra a unas 170 millas al sureste de Ponce, y aunque se espera que pasará al sur de la isla, sus bandas externas de lluvia comenzaron a afectar a la isla desde cerca del mediodía de hoy.

“Cuando el sistema llegue al Canal de la Mona, es probable que el sistema alcance fuerza de tormenta tropical y sea nombrado Fred. Pero no se anticipa que eso ocurra mientras esté cerca de Puerto Rico. Se espera que el centro del sistema no toque tierra en Puerto Rico, y en su punto más cercano, pasaría a unas diez millas al sur de la isla”, explicó Pierluisi durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

Mientras, el mandatario indicó que anunciará, más tarde en la noche, si los empleados públicos regresarán a trabajar mañana, miércoles. Pierluisi indicó que, por el momento, es muy probable que los trabajadores del gobierno vuelvan a sus tareas mañana, pero que evaluará si los empleados que viven en los municipios que se espera serán los más afectados por las lluvias (en el sur, centro y oeste de la isla) tendrán que volver a trabajar mañana.

“La mayor parte de las lluvias y el riesgo de inundaciones ocurrirá entre Ponce, Cabo Rojo y la Cordillera Central comenzando de la medianoche en adelante, cuando se espera la mayor intensidad de lluvias, hasta las 4:00 a.m. No se esperan mayores contratiempos en la zona metropolitana. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) espera entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, pero algunos lugares podrían recibir hasta seis pulgadas”, sostuvo Pierluisi.

Revive la conferencia de prensa aquí:

El gobernador indicó que, al momento, cuentan con 350 refugios y ocho de ellos se encuentran abiertos en Trujillo Alto, Guánica, Guayanilla, Caguas, Santa Isabel, Cidra, San Lorenzo y Barranquitas. De momento, hay una persona cada una refugiada en Santa Isabel, Guánica y Guayanilla, y cuatro ciudadanos albergados en San Lorenzo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes, indicó que la corporación cuenta con 450 megavatios de generación en reserva y que no esperan que las plantas generatrices ubicadas en el sur salgan de operaciones a causa del paso cercano del fenómeno atmosférico.

“Tenemos la capacidad suficiente para mantener las operaciones de generación. Las dos generadoras en Costa Sur están en funciones, al igual que las plantas en Mayagüez y EcoEléctrica. Las plantas que tenemos fueron diseñadas para operar bajo fuertes condiciones de lluvias. Inclusive, la lluvia provocada por el huracán María no causó daños en las plantas; el problema fue que la infraestructura de transmisión y distribución colapsó. No tenemos expectativas de perder esas unidades (ubicadas en el sur)”, explicó Paredes.

Pierluisi estuvo acompañado del comisionado del Nmead, Nino Correa, y los secretarios y directores de las agencias y corporaciones que brindan servicios vitales para los ciudadanos.

Correa, de paso, resaltó que se mantienen monitoreando los esfuerzos realizados por los alcaldes para mitigar los efectos de las lluvias en sus pueblos, y exhortó, nuevamente, al público a activar sus planes de emergencia.

“No quiero que bajen la guardia. Hay que estar pendientes, y si no se sienten seguros en donde están, el momento de movilizarse a un refugio es ahora, no lo dejen para después. Las condiciones marítimas van a empeorar y con la cantidad de lluvia que se pronostica, no se arriesguen a visitar ríos o quebradas. No se expongan a los peligros de las inundaciones”, recalcó el experimentado rescatista.

El mandatario indicó, más temprano en el día, que los empleados públicos culminarían sus labores al mediodía de hoy, aunque la orden no aplicará a los trabajadores que ofrezcan servicios esenciales o que laboren en agencias de primera respuesta como emergencias médicas, el Negociado de la Policía o el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió esta mañana que el potencial ciclón tropical número 6 podría convertirse en la tormenta Fred en las próximas horas, pero a las 5:00 p.m. ajustó su pronóstico para más tarde en la noche.

Puerto Rico permanece bajo un aviso de tormenta tropical, lo que significa que efectos de tormenta tropical son inminentes dentro de un periodo de 24 a 36 horas o menos.

En la isla hay disponibles 350 refugios con una capacidad de albergar a 39,096 personas de ser necesario. El Departamento de Salud será el principal encargado de establecer los protocolos para mitigar contagios de COVID-19 en los refugios.

En momentos en que continúa el aumento de casos de coronavirus en Puerto Rico, el gobernador enfatizó que las personas no vacunadas pueden acudir a los refugios, pero serán ubicadas en áreas separadas a aquellas personas que sí estén vacunadas contra el virus.

Por otro lado, las visitas a las cárceles del país quedarán canceladas hasta nuevo aviso a partir del mediodía de hoy, como una medida preventiva.

En cuanto al servicio de luz, Pierluisi alegó que LUMA Energy está preparada para atender cualquier situación con el sistema eléctrico. “Lo que hemos estado viendo recientemente en respuesta a cualquier informe de avería o apagón es que están preparados”, dijo. No obstante, la privatizadora de energía dijo en declaraciones escritas que los sectores afectados por el fenómeno atmosférico podrían experimentar apagones.

Por su parte, Abner Gómez, quien era comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead) y ahora trabaja para LUMA Energy, indicó que cuentan con el personal disponible para inmediato subir los machetes para activar el servicio de energía eléctrica en los sectores afectados por las lluvias y tronadas.

“En el proceso de transición, hicimos revisión de los almacenes que heredamos de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y tenemos tres veces más equipo que en (el huracán) María”, estipuló Gómez.

Mientras, la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) decidirá más adelante si se cancelan los viajes pautados para hoy hacia Vieques y Culebra. Por el momento, el servicio de lanchas continúa operando con normalidad, indicó el primer mandatario.

Asimismo, el gobernador manifestó que se activó el plan de emergencia para los hogares de cuido prolongado, sobre todo aquellos que están en zonas inundables.

Por otro lado, el actual comisionado del Nmead, Nino Correa, aceptó que la agencia no cuenta con almacenes, luego de la controversia que se suscitó con agua y alimentos expirados en un almacén que tuvieron en Ponce bajo la administración de Carlos Acevedo.

No obstante, se informó que hay material suficiente en los cuatro almacenes de FEMA, Educación, Familia y Vivienda para atender emergencias.

“La situación de almacenes de alimentos y artículos de primera necesidad ahora versus lo que existía en María son totalmente diferentes”, dijo Pierluisi.