A corto plazo y mientras la generación de electricidad dependa de combustibles fósiles cuyos costos están fuera del control local, las reconciliaciones entre gastos e ingresos seguirán incidiendo sobre la factura de luz cada tres meses, con resultados que potencialmente impactarán el bolsillo de los abonados.

Tras reconocerlo, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés, y los comisionados asociados Ángel Rivera, Sylvia Ugarte y Ferdinand Ramos indicaron que favorecen las propuestas en discusión para mitigar futuros aumentos, como la creación del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico o la adquisición de pólizas de manejo de riesgo (“hedging”).

Reiteraron, igualmente, su mandato a que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy faciliten y no entorpezcan la medición neta, es decir, el mecanismo mediante el cual los abonados generan su propia electricidad –usualmente con placas solares y baterías de almacenamiento– y venden el exceso a la red.

“El Negociado de Energía implementa la política pública, que es un trabajo conjunto de la Legislatura y el gobernador. Somos un ente regulador que vela por el interés público, pero igualmente necesitamos que la Autoridad tenga la capacidad económica para poder suplir el servicio. Si no buscamos el balance entre esos requisitos y una tarifa justa y razonable, no tenemos sistema (eléctrico) y, sin sistema, no tenemos país”, dijo Avilés.

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente y los comisionados asociados defendieron el proceder del NEPR en la última reconciliación trimestral, que resultó en un aumento de 3.32 centavos por kilovatio-hora o 13% en la factura. El alza –la sexta consecutiva– entró en vigor el 1 de abril y estará vigente hasta el 30 de junio.

Avilés, Rivera, Ugarte y Ramos recalcaron que el costo del petróleo en los mercados internacionales, que se disparó a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el factor que más incidió en la reconciliación. Atado a lo anterior, mencionaron que la proyección de gastos por compra de combustible para este trimestre es casi el doble respecto al anterior, lo que también explica el incremento de 13%.

“Dado que la diferencia en proyección era tan grande ($709 millones vs. $411 millones), el Negociado hizo un poco más de investigación para corroborar los precios y garantizar que, en efecto, eran consistentes”, dijo Rivera, tras afirmar que “lo que paga el cliente está altamente correlacionado con el costo de combustible”.

“Si la guerra se resuelve pronto, deberíamos esperar una normalización en los próximos dos trimestres y ver que (el costo por kWh) baje a 22 o 23 centavos”, planteó, por su parte, Avilés, tras recordar que el costo actual del kWh es 28 centavos.

Sobre la creación del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico –en discusión en la Legislatura–, el presidente y los comisionados coincidieron en que lo importante es que se identifiquen y garanticen fuentes de ingresos recurrentes. Y en cuanto a las pólizas de manejo de riesgo, Avilés advirtió que “sería contraproducente” adquirirlas ahora con los precios de mercado “tan altos”, por lo que recomendó esperar a que se estabilicen.

“Va a tomar tiempo”

Para bajar la factura a mediano y largo plazo, el NEPR trabaja en el cumplimiento de varias disposiciones de las leyes 57 de 2014 y 17 de 2019, así como el Plan Integrado de Recursos. Este último incluye las obras de infraestructura para mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema.

En primer lugar, Ugarte mencionó los seis “tranches” o etapas en las que se dividió la ejecución de proyectos renovables, que añadirían hasta 3,750 megavatios en producción y 1,500 megavatios en almacenamiento (baterías). El NEPR ya adjudicó el primer “tranche” y, en las próximas semanas, conferirá el segundo.

“En la medida que sigamos dependiendo de combustibles fósiles, vamos a estar expuestos a la variabilidad”, expresó Rivera, para quien “el primer aumento real” en la factura fue el pasado trimestre porque “los primeros cuatro respondieron a la recuperación natural del mercado con relación a la pandemia” de COVID-19.

“Vamos a establecer un plan agresivo y permitir solo inversión en energía renovable a través de PPOA’s (acuerdos de compra y operación de energía) para que el Estado no tenga que buscar el dinero, sino que la inversión de capital la haga un ente privado”, añadió Avilés.

Paralelamente, indicaron el presidente y los comisionados asociados, el NEPR aprobó la definición de “generación altamente eficiente”, el reglamento y la tarifa de transbordo para la venta y transmisión de generación privada a través del sistema eléctrico (“wheeling”) y el crédito que recibirán los clientes que se suplan de generadores privados independientes.

De acuerdo con Avilés, “estos elementos tienen el efecto de que las plantas más ineficientes (y costosas) empiecen a apagarse”, por lo que el costo de compra de combustible bajaría.

Por otro lado, Rivera y Ramos hicieron referencia a iniciativas de eficiencia energética y respuesta a la demanda. Con estas, explicaron, lo que se busca es mover el pico y que la gente consuma en otros momentos del día, y la forma más común de lograrlo es mediante tarifas preferenciales a distintas horas. Dichas tarifas también aplicarían, por ejemplo, a la recarga de vehículos eléctricos, indicó Ugarte.

“En la medida que uno evita la generación, se remueve la necesidad de prender las plantas más costosas”, dijo Rivera, quien destacó que el NEPR ya aprobó los reglamentos de eficiencia energética y respuesta a la demanda, pero admitió que “implantar los programas va a tomar tiempo”.

$44 millones “en suspenso”

De otra parte, Avilés señaló que, como resultado de las últimas dos reconciliaciones trimestrales, $44 millones fueron diferidos y están “en suspenso”, pues corresponden a reclamaciones en curso de la AEE ante las compañías New Fortress Energy y Naturgy por el suplido de gas natural a varias centrales.

“Si las reclamaciones no prosperan, hay que pasarle (cobrarle) esos $44 millones al consumidor”, dijo Avilés. Si, por el contrario, la AEE prevalece en sus reclamos, el dinero “pudiese paliar” futuros aumentos en la factura o “se le devuelve” (acredita) a los clientes, agregó Ramos.

En las reclamaciones, la AEE sostiene que, como New Fortress Energy y Naturgy fallaron en suplir el gas natural acordado por contrato, incurrió en gastos adicionales para la compra de derivados de petróleo para generar electricidad. Esos derivados –diésel y búnker C– son más caros que el gas natural.

La comisionada asociada Lillian Mateo no estuvo en la entrevista.