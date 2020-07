La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, expresó hoy, jueves, que están reuniendo toda la información pertinente para atender el alegato que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced en una solicitud inusual de desestimar la investigación en su contra.

Mediante resolución, el panel atenderá incluso las alegaciones políticas que hizo Vázquez Garced contra uno de los miembros del panel.

“Estamos solicitando la información, que ha salido públicamente, y las alegaciones que se hacen en el escrito. Estamos mirando toda esa información y buscando la información pertinente, para nosotros poder atender todo”, comentó la exjueza.

Cotto Vives reconoció que este tipo de moción, presentada por la gobernadora mediante su defensa legal, es la primera vez que se presenta.

“Eso requiere obviamente que el Panel lo evalúe y haga un escrito porque el Panel se expresa por escrito, mediante resolución. Estoy verificando fecha con los miembros del Panel para así hacerlo”, explicó la presidenta del organismo.

Sobre las implicaciones de que se haya filtrado el informe confidencial remitido por el Departamento de Justicia, Cotto Vives optó por no hacer expresiones públicas, por estar ya ante la jurisdicción de la fiscal especial Leticia Pabón y el fiscal delegado Miguel Ortiz.

Defendió, no obstante, la integridad de los miembros del Panel en proteger la confidencialidad de los testigos y la investigación. ”¿Cómo el Panel va a filtrar un trabajo tan importante, que tiene la obligación de proteger? Eso no se revela. La defensa no se entera nunca. Ni siquiera tiene que entrar en el descubrimiento de prueba. Nadie con la mente sana puede decir que salió de los miembros del Panel”, sostuvo.

La filtración del documento fue utilizado por la defensa de Vázquez Garced, Edgar Vega Pabón, en el documento que presentó ante el PFEI. “Gracias a que los informes ‘Confidenciales y Privilegiados‘ del Departamento de Justicia y el PFEI se liquean a la prensa del país constantemente en violación del Artículo 17 de la Ley del PFEI, nos pudimos enterar de que se tratan las imputaciones contra la Gobernadora”, lee el documento que luego cita extensamente.

“Gracias a los liqueos del PFEI, sabemos que las alegadas represalias se refieren a la Lcda. Glorimar Andújar Matos, ex secretaria de la Familia. Dicha funcionaria renunció a su posición el día 19 de enero de 2020. No fue objeto de destitución”, expone el abogado.