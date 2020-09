El sector privado reaccionó complacido al hecho de que el gobierno les permita reabrir operaciones desde este domingo y que puedan vender bebidas alcohólicas los siete días hasta las 10:00 p.m.

Empresarios y ejecutivos dijeron que, tras el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre las disposiciones menos estrictas de la nueva orden ejecutiva, podrán comenzar a llamar a los empleados para que regresen a trabajar. No obstante, enfatizaron en que nadie puede bajar la guardia, por lo que hay que seguir cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad.

“A nombre de los 100,000 empleados del comercio, nos sentimos satisfechos y contentos de que se permita a esos empleados regresar a trabajar el domingo”, manifestó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), quien indicó que ayer mismo comenzaron a notificarles a los socios para que hagan los trámites con el personal.

PUBLICIDAD

Acdet fue una de las entidades que más abogó para que el gobierno autorizara la reapertura de los comercios el domingo.

Señaló que, con la nueva Orden Ejecutiva 2020-066, que entra en vigor este sábado y estará vigente hasta el viernes 2 de octubre, “habrá menos aglomeración los sábados y los lunes. Con el cierre los domingos era un desafío operar esos dos días”, agregó.

Báez agradeció también al gobierno por permitir la venta de bebidas alcohólicas los domingos y por haber extendido esa autorización hasta las 10:00 p.m. los siete días de la semana.

“Esta orden nos trae alivio y esperanza. Los restaurantes están listos para recibir a los comensales”, expresó, por su parte, Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (Asore). Indicó que con la autorización para reabrir los domingos se abren turnos adicionales de trabajo.

El que se permita la venta de bebidas alcohólicas hasta las 10:00 p.m. va a ayudar mucho a los restaurantes y también el que se suba el aforo a 50%, según Lebrón. Añadió que varios negocios de comida cerraron cuando el aforo bajó a 25% porque no les era costo-efectivo operar bajo esas condiciones.

“Muchos estaban perdiendo dinero, pero esta nueva orden ayudará a mucha gente a seguir hacia adelante. Lo importante es no bajar la guardia”, añadió el director ejecutivo de Asore.

“Lo veo positivo, hacía falta que se extendiera más el horario para la venta de bebidas alcohólicas en supermercados y ‘cash & carry’. Nuestros socios lo estaban pidiendo”, reaccionó Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.

PUBLICIDAD

Reapertura paulatina

Otro negocio que se expresó aliviado con el anuncio de la gobernadora fue Caribbean Cinemas, líder en la industria de cines. La cadena opera 280 salas en 32 propiedades en la isla y había tenido que cesantear a más de 1,500 empleados desde que se ordenó el cierre de los cines.

“Estamos muy complacidos con la noticia, pero sobre todo la acogemos con mucha responsabilidad y con el compromiso de cumplir y ejecutar todos los protocolos de higiene, distanciamiento y seguridad al pie de la letra. Estamos listos para recibir a nuestros clientes y, en especial, a nuestros empleados a quienes iremos contactando según vayamos reabriendo cines”, aseveró Mayra Ramírez, directora de Mercadeo de la cadena.

Ramírez indicó que trabajarán la reapertura de manera paulatina, comenzando el jueves 17 de este mes con los primeros. Otros reabrirán el jueves 24 de septiembre. En los próximos días, anunciarán cuáles son los cines.

Los dos “drive-ins" de Caribbean Cinemas, localizados en Las Catalinas Mall en Caguas y en el Centro de Convenciones en Miramar, continuarán en operaciones.

“Reabriremos presentando los estrenos que estén disponibles y películas ya estrenadas, mientras siguen saliendo películas nuevas”, señaló Ramírez.

Entre los estrenos a presentar se encuentran: Greenland, Unhinged, Tenet, BTS: Break the Silence, el evento My Hero Academia y, en octubre, War with Grandpa.

"Seremos muy firmes con el cumplimiento de las medidas, principalmente con el uso de mascarilla, limpieza, distancia y evitando aglomeración en nuestras facilidades. Estamos muy conscientes de que la decisión de ir al cine es una muy individual y haremos todo lo posible para que nuestros clientes se sientan en confianza cuando nos visiten. Seremos muy rigurosos con los protocolos, protegeremos a nuestros empleados y el público tiene que cooperar para que todo funcione.

PUBLICIDAD

El sector turístico también está de plácemes. “Estamos muy contentos, es un gran primer paso para poder comenzar a integrar nuevamente a la industria a todos los empleados que habían quedado fuera”, afirmó Clarisa Jiménez, principal oficial ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA por sus siglas en inglés).

“Al permitir el uso de piscinas, gimnasios y casinos en los hoteles, ya por lo menos vamos a tener qué ofrecerle al huésped en cuanto a recreación, que no teníamos nada. En la parte de los restaurantes, donde ya las personas van a poder acompañar su cena con una copa de vino, ayuda porque complementa la visita al restaurante”, comentó.

“Lo importante es que ese primer paso ya se dio para empezar a trabajar en la recuperación del sector, pues sabemos que va a tomar tiempo”

“La reapertura de los casinos es algo muy positivo, no solo para nosotros, sino para Puerto Rico porque los casinos contribuyen con bastante dinero a la economía del país y es dinero que se necesita. Los casinos han trabajado muy duro para cumplir los protocolos y sobrepasar las medidas establecidas”, agregó Jiménez.

La reportera Rut N. Tellado Domenech colaboró con la historia.