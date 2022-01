El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo hoy que la investigación sobre el concierto de música urbana que se celebró en el residencial Virgilio Dávila, en Bayamón, apenas “está empezando”, pero advirtió que cualquier violación de ley en este o cualquier otro evento será medido con la misma vara.

“La línea mía de justicia es igual para todos sitios, para los que fueron al caserío como para los que fueron al coliseo y esa es mi posición como secretario de Justicia. Si en alguno de los dos sitios se cometieron infracciones se van a procesar”, expresó el funcionario, quien hoy se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi en Fortaleza.

Abordado sobre si hay alguna investigación abierta -aparte de la de Virgilio Dávila- relacionada con otro evento efectuado recientemente, ya sea porque no contaba con autorización del estado para su celebración o porque no se hayan seguido las medidas de distanciamientos y seguridad contra el Covid-19 impuestas por el gobierno para controlar el virus, el funcionario respondió que no.

PUBLICIDAD

“Siempre la línea mía va a ser que el que cometa delito en un caserío o el que cometa delito en un coliseo los dos son iguales ante la ley, como lo hice desde el primer momento con los jóvenes de escuelas públicas y de escuelas privadas”, señaló en referencia a los casos de fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) en los que estuvieron involucrados estudiantes de escuela superior.

La semana pasada la Policía informó que agentes investigaban, junto a la División de Seguridad del Departamento de Salud, así como de Rentas Internas del Departamento de Hacienda el evento celebrado en el residencial Virgilio Dávila.

En el evento, que no contaba con la autorización de la administración de Vivienda Pública, se presentó la exponente española de música urbana Rosalía junto con su pareja, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro. “Eso (el caso) llegó a la División de Delitos Económicos. Yo, obviamente, no entro en esos detalles...y ahora cuando yo llegue el lunes (a la agencia), porque estamos en receso administrativo, me reúno con el personal para ver lo que está ocurriendo”, expresó.

Emanuelli sostuvo que, precisamente, una de las formas para recobrar la confianza que la ciudadanía ha perdido en el Departamento, es utilizando una misma vara para investigar todos los casos ante consideración de la agencia. “Lo que quiero que la gente sepa es que la gente de caserío es igual que la gente que vive en una urbanización cerrada...le caiga bien a la gente, le caiga bien a los productores o no, para mí va a ser la misma vara”, señaló.

“Hay personas que tienen unas necesidades y una cultura distinta y todas esas cosas hay que examinarlas...este país que tiene tanta sed de igualdad, esos corajes todas esas luchas que usted ve, es por falta de oportunidades, por falta de trato igual”, puntualizó el licenciado.