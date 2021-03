En los próximos meses, el gobierno comenzará un proceso de diálogo, evaluación y negociación con funcionarios públicos con el fin de que regresen a trabajar presencialmente en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, habrá algunos empleados públicos que se verán en la encrucijada de tener que decidir si regresan a sus labores de manera presencial o dejan el empleo porque no tienen mecanismos para reintegrarse a sus oficinas y, a su vez, lidiar con sus respectivas realidades familiares, reconoció la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

“Tenemos que ser empáticos. Pero tenemos que ser bien celosos con el gasto de fondos públicos. Para las personas que ya no pueden trabajar, hay otras formas y maneras en que pueden buscar incentivos y beneficios. El problema ya no es su empleo. El problema es que no puede trabajar”, dijo al preguntársele por el funcionario que argumente que el gobierno le impone trabajar presencialmente pese a que es el único proveedor en un hogar, no cuenta con licencias disponibles y es el único recurso para cuidar de un familiar.

“Quizás es que la persona ya no puede trabajar y tenga sencillamente que buscar desempleo. Lo que pasa es que desempleo es un beneficio que te dan cuando estás buscando empleo. El gobierno no le puede resolver el problema a una persona que ya no puede trabajar”, agregó García.

La funcionaria reconoció que el llamado que hace el gobierno para que miles de empleados públicos retomen sus labores de manera presencial puede desencadenar o agudizar problemas sociales. Planteada con la posibilidad de ese escenario y si el gobierno pudiese satisfacer la exigencia o el reclamo de ayudas, García respondió cándidamente con un “yo no lo sé”.

“Hay beneficios. Obviamente yo me imagino que en este momento están exhaustos, extintos”, afirmó.

“Pero el lugar para solucionar no es el lugar de empleo. Le toca al empleado reconocer si ya ciertamente no está apto para trabajar porque ese es el caso verdaderamente más crítico con el que nos vamos a enfrentar”, agregó, no sin antes recalcar que el llamamiento del gobierno “es un proceso y no vamos a utilizar absolutos en este momento para todo”.

La situación de cada empleado público dependerá de qué mecanismos -de los provistos por el gobierno- tenga a su alcance, dijo García en entrevista con El Nuevo Día desde su oficina en La Fortaleza. La solución que tendrá cada empleado público descansa de las licencias que tenga disponible, la necesidad de la agencia de gobierno, la cantidad de empleados que regresen a laborar presencialmente y su entorno personal y familiar.

“Hay tres escenarios. Hay personas que sencillamente no pueden regresar al trabajo por sus hijos o por un familiar o por una condición médica porque se siente que está en riesgo. La condición en ningún sitio -para trabajar- es la vacunación”, sentenció.

“El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) ha establecido que tú puedes trabajar con distanciamiento, con estrategias de higienización”, abundó.

Igualmente, precisó que si hay un empleado público con condiciones de salud “de alto riesgo” en medio de la pandemia del COVID-19 debe proveer la certificación médica que así lo especifique

“Si tu médico me lo certifica y me dice que es un riesgo inminente y que tiene unas condiciones particulares, que verdaderamente no debería (regresar al trabajo), puede usar la licencia de enfermedad. Puedes usar tus balances de enfermedad”, puntualizó García.

A ser “creativos” los jefes de agencia

García dijo que cada jefe de agencia debe ser lo suficientemente “creativo” para que, a base de sus necesidades y con empatía atender la situación particular de cada empleado gubernamental.

“Yo no me puedo meterme en el ’micro management’. Quien quiera que dijo que sí (para ser jefe de agencia), tiene responsabilidad de finanzas, de recursos humanos y de ejecución. Yo doy la visión macro, y la visión macro en este momento es verificar cómo estás, qué tienes que ejecutar y reactivar. Esa es la visión macro”, sentenció de manera enérgica.

Por ejemplo, aquellas personas que tienen a su cargo menores de edad y no tienen con quién dejarlos y ni siquiera tienen clases presenciales, un escenario que es real para miles de madres jefas de familias, García dijo que pudiesen surgir acuerdos producto del diáologo con la división de Recursos Humanos de cada agencia.

“Cuéntame, qué tú puedes hacer. Yo necesito tu ayuda. Qué tú puedes hacer. ’Let’s meet in the middle, let’s meet in the middle’ (vamos a hallar un punto medio) porque no es justo que yo pague y tú no… Vámonos presencial dos días y vámonos remoto tres (días). Claro que sí, te ayudo... Mientras más empleados presenciales entren, más capacidad tenemos para darle trabajo remoto a quien verdaderamente lo necesita. Todos esos procesos se activan”, sostuvo García.

La funcionaria recalcó que con el llamado que hizo el lunes para que los empleados públicos regresen a laborar en sus respectivas oficinas, debe comenzar todo un proceso de acción en las agencias para saber dónde está su empleado, de qué forma pueden trabajar y un diálogo del tipo de acuerdo al que pueden llegar con Recursos Humanos. La pauta a seguir la establece cada jefe de agencia.

“Porque cada agencia tiene un servicio particular”, dijo García.

Agregó que otro ejemplo es el empleado de gobierno que está convencido y llega a niveles de “ansiedad” que no debe exponerse porque teme contagiarse con el virus.

“Por el nivel de ansiedad de contagio, esa persona no sale de su casa. Limpia todo y llama a su patrón (para decirle) ‘yo no puedo, no voy a poder. Eso es una locura’. Pues sabes qué, búscame un certificado médico y que tu médico me lo diga”, afirmó, no sin antes indicar que si no se consigue ese certificado médico, el empleado puede optar por acogerse a su licencia por enfermedad, vacaciones y, por último, a una licencia sin sueldo.

“En el momento que se te acaban tus días por enfermedad, que los puedes utilizar para prevención y por ansiedad, claro que sí. Si se te acaban, yo no te puedo pagar porque yo te estoy ofreciendo un lugar seguro y yo estoy cumpliendo con las guías de seguridad”, sostuvo.

El Nuevo Día le presentó a García la posibilidad de que habrá un grupo de empleados que, por las razones que sea, no podrán llegar a un acuerdo con la agencia y se les tendrá que decir que no se les pagará salario porque no han presentado evidencia para acogerse a una de las licencias provistas.

“Puede pasar y cada jefe de agencia tiene que tomar esos casos con el asesoramiento de un abogado laboral justo y prudente. Que entendamos todos que en este momento, seguimos en una pandemia. Hay áreas grises que podemos darle el espacio al empleado. Vamos a empezar con los que quieren (trabajar presencialmente), con los que no tienen ‘issues’”, respondió.

“El mensaje debe de ser uniforme: si no tiene ninguna condición médica, si no tiene ninguna razón por la cual no te puedas presentar a tu trabajo, preséntate”, abundó García.

La funcionaria reconoció que esta dinámica y evaluación en cada agencia traerá problemas de logística que solo se sabrán cuando los secretarios entreguen este próximo 8 de marzo un plan que les exigió la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. La expectativa del gobierno es que el 75% de los funcionarios públicos regrese a sus oficinas para finales de marzo.

“Para eso es el plan, para que empiecen a conocer sus escenarios y empiecen a conocer sus escenarios”, indicó.

Luego de la entrega de ese plan, dijo la secretaria de la Gobernación, continuará monitoreando.

“Yo veo los jefes de agencia todas las semanas”, dijo, aunque no precisó cuándo el gobierno quiere llegar al 100% de los empleados públicos trabajando presencialmente.

“Aquí la intención no es obligar a los empleados a que tienen que estar presencial, porque eso es lo justo”, enfatizó.

Digitalización antes de que finalice el año

De inmediato, García dijo que dialogan con dos empresas, cuyos nombres no precisó, para establecer un sistema digitalizado en el gobierno que le permita tener control al alcance de un botón de su recurso humano, finanzas y compras.

“Mi problema se resuelve con digitalicación. Mientras yo consigo la digitalización para saber específicamente cuál es en realidad el empleado presencial, yo me tengo que mover sencillamente a pedirle a los jefes de agencia ‘dime cuál es tu realidad en términos de trabajo presencial. Dime si tu realidad incide en que tienes un problema de ejecución y cambia tu plan”, afirmó.

García destacó que para septiembre espera tener ese sistema digitalizado y unificado del recurso humano del gobierno. De las dos compañías con las que se habla, una es extranjera y la otra es nativa, reveló. Agregó que pudiese invertirse cerca de $3 millones para esa digitalización.

Actualmente, a casi un año de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, el gobierno central no tiene una base de datos unificada y actualizada que permita conocer cuántos empleados públicos laboran en modalidad a distancia o presencial. García destacó que este no es un problema nuevo en el gobierno. Todo lo contrario, sostuvo.

“El problema es que el gobierno no tiene específicamente un sistema digital global. Todas las agencias tienen plataformas diferentes. Hay agencias que no tienen plataformas digitales. Tienen Excel. Eso es de picapiedras. Eso es arcaico así que ese es el problema”, destacó.