La permanencia de unas 600,000 personas en la cubierta del Plan de Salud del Gobierno depende de que el Congreso de los Estados Unidos reautorice unos fondos suplementarios para Puerto Rico, que expiran en septiembre de este año.

De lo contrario, el 1 de octubre, el programa Medicaid de Puerto Rico caería en un precipicio fiscal que no solo dejaría sin cubierta médica a más de medio millón de beneficiarios, sino que pondría en suspenso una serie de aumentos en el pago a proveedores que dan servicio a esos asegurados y, además, paralizaría la subvención a un programa que sirve a pacientes de Hepatitis C.

“Necesitamos más recursos”, afirmó el licenciado Jorge Galva, director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), corporación pública que administra la Reforma de Salud.

Hace un mes (30 de abril), el Departamento de Salud emitió un informe que presenta la situación. El documento -de 54 páginas- denuncia lo que pasaría con la insuficiencia de fondos, y resalta lo que uno de los programas gubernamentales más importantes del país necesitaría para continuar con los asegurados y beneficios que tiene en la actualidad.

En entrevista con El Nuevo Día, Galva explicó varias limitaciones legales que mantienen a las autoridades locales maniatadas de adquirir más fondos federales para la operación local del programa Medicaid. Entre estas, mencionó que la sección 1108 de la Ley de Seguro Social reitera que el tope de asistencia federal para el programa de Medicaid en Puerto Rico es de $400 millones, lo que Galva tildó de “insuficiente”.

La Junta de la Asociación de Hospitales ha estado cabildeando a favor de la paridad en los fondos Medicaid para Puerto Rico.

“El aumento en fondos a nuestro programa de Medicaid ha proporcionado una seguridad adicional para nuestros ciudadanos que no podría continuar sin más financiamiento, sin recortes inmediatos a los beneficios y servicios actuales”, se indica en el informe.

Además, el documento advierte que, sin una extensión al financiamiento temporal o una nueva solución de financiamiento permanente, Puerto Rico se enfrenta nuevamente a un precipicio fiscal el 1 de octubre de 2021.

Anteayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso al Congreso de Estados Unidos la otorgación de paridad en los fondos de Medicaid de Puerto Rico. En su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, la Casa Blanca incluyó lenguaje a favor de eliminar los topes impuestos en los programas de Medicaid de Puerto Rico y los territorios, así como alinear con los estados el pareo de fondos que tienen que hacer sus gobiernos.

Según Galva, desde la Ley del Cuidado de Salud Asequible (mejor conocida como Obamacare) y otras legislaciones subsiguientes, Puerto Rico ha sido recipiente de una serie de fondos suplementarios que han nutrido el programa Medicaid. No obstante, reiteró, el tope legal permitido para el programa Medicaid en Puerto Rico permanece inalterado. Históricamente, la industria de la salud del país ha cabildeado a favor de un aumento, buscando igualdad en los fondos federales que otros programas de Medicaid en los estados reciben.

Galva recalcó que el gobernador Pedro Pierluisi; el secretario de Salud, Carlos Mellado; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y la directora de la Administración de Asuntos Federales para Puerto Rico (Prfaa, en inglés), Carmen Feliciano, entre otros representantes de distintos sectores de la salud, han estado abogando por el aumento al tope de Medicaid de Puerto Rico, así como por la expansión de más fondos suplementarios.

“ Esto (más fondos para Medicaid y Medicare) repercute en un diagnóstico a tiempo y en un mejor servicio en los hospitales ” Diana Acosta, presidenta de la Asociación de Cuidado Respiratorio

El 30 de marzo, Pierluisi creó -mediante orden ejecutiva- un Grupo de Trabajo Multisectorial. Presidido por Mellado y Feliciano, el grupo busca lograr paridad en los fondos federales asignados a los programas Medicare y Medicaid, así como evitar el abismo fiscal pronosticado para el 1 de octubre.

“Queremos (un financiamiento) lo más cerca posible a (lo que reciben) los estados. No perder beneficios, sino expandirlos. También, la eliminación del ‘cap’ (tope en los fondos federales al Medicaid). En Estados Unidos, la única limitación es la capacidad del estado para parearlo (la aportación federal)”, sostuvo.

Según Galva, el presupuesto actual de la ASES para la Reforma de Salud es de $3,500 millones, de los cuales $2,700 millones provienen de fondos federales y el resto son fondos estatales, fondos propios de la ASES y aportaciones municipales.

Por otra parte, Galva reiteró que el Porcentaje de Asistencia Médica federal (FMAP, en inglés) o tasa porcentual que se usa para determinar la partida de fondos asignadas anualmente a programas de servicios médicos y sociales de Estados Unidos aumentó temporalmente la aportación federal al Medicaid local, en diciembre de 2019. El pareo, en Puerto Rico, subió de 55% (fondos federales) y 45% (fondos estatales) al programa Medicaid a 76% (fondos federales) y 24% (fondos estatales). Debido a la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, se aprobó un aumento adicional de 6.2% a la aportación federal, lo que fijó la asignación de fondos federales al Medicaid de Puerto Rico a 82.2%, pero solo de forma temporal.

“ Queremos (un financiamiento) lo más cerca posible a (lo que reciben) los estados. No perder beneficios, sino expandirlos ” Jorge Galva, director ejecutivo de ASES

Sin embargo, Galva comentó que, con un 43.5% de la población del país bajo el nivel de pobreza, a Puerto Rico le correspondería el máximo del FMAP, que es de 83%. Agregó que Puerto Rico reúne unas características que resaltan la necesidad de fortalecer los servicios de salud. Entre estos, mencionó la histórica insuficiencia de fondos para sostener un debilitado sistema de salud y una población con más incidencia de condiciones crónicas que el promedio nacional.

“Tenemos que conseguir fondos para no sufrir la pérdida de proveedores por falta de fondos (para cumplir con los aumentos prometidos)”, insistió.

Con el aumento temporal de fondos en diciembre de 2019, recordó, se logró aumentar los pagos o reembolsos a proveedores de salud, como hospitales, médicos y dentistas. También, indicó, se subió la métrica del nivel de pobreza, lo que permitió que unas 172,000 personas pudieran ser elegibles y entrar a la cubierta de la Reforma de Salud. En diciembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó $420 millones del presupuesto del año pasado para la ASES, pero el gobierno no los usó. Ahora, los fondos solo están disponibles hasta septiembre de este año.

Según Galva, para sostener la Reforma de Salud tal como está, la ASES necesita la aprobación de un presupuesto mínimo de $3,900 millones para el próximo año fiscal. Agregó que, de no extender los fondos suplementarios y el Congreso no acceder a la eliminación del tope en los fondos federales asignados al Medicaid local, no tan solo las 172,000 personas que entraron recientemente a la Reforma de Salud por los cambios en el nivel de pobreza quedarían fuera, sino que a otros 400,000 asegurados les ocurriría lo mismo.

“En un año pandémico, el FMAP ha sido un alivio al gasto estatal”, dijo.

Explicó que, a raíz de la pandemia de COVID-19, bajo la Reforma de Salud se tarifó para que los proveedores de salud pudieran facturar por la administración de pruebas de laboratorio, así como por tratamientos como Remdesivir y monoclonales. También, dijo, se crearon los códigos para la facturación de la administración de las vacunas contra el coronavirus.

“Los médicos primarios responden a un pago capitado y no tuvieron un impacto significativo, pero (el pago de) los hospitales y médicos especialistas es ‘fee for service’ y sí tuvieron un impacto”, dijo, en referencia a la baja en los servicios de salud que se notó particularmente el año pasado por el miedo que tenían muchas personas de contagiarse.

Mientras tanto, Galva señaló que recortes presupuestarios a la ASES colocan a la corporación pública en una situación más vulnerable para cumplir con todas sus responsabilidades, incluyendo la fiscalización en la utilización de fondos federales. Actualmente, dijo, la ASES cuenta con una plantilla de 66 empleados, pero tienen la meta de poder duplicarla para contar con unos 130 empleados. “Necesitamos más recursos”, recalcó.

Actualmente, la Reforma de Salud da cubierta médica a 1,230,432 personas.

Sectores de la salud coinciden en la necesidad de que Puerto Rico tenga paridad de fondos de Medicaid y Medicare

Asociación de ipas

- Este organismo, que representa a los grupos médicos primarios, le cursó una carta al gobernador Pedro Pierluisi, el pasado 17 de mayo, para abogar por acción urgente en la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal de la ASES.

- Jorge Hess, presidente de la Asociación, indicó que la Junta de Supervisión Fiscal rechazó un presupuesto propuesto de $32 millones para la ASES y recomendó reducirlo a $18 millones.

- Los médicos primarios anticipan que, con este presupuesto, peligrarían los servicios de salud de más de medio millón de personas y la estabilidad de los proveedores y el sistema de salud.

Asociación de Hospitales

- La Junta de la Asociación de Hospitales ha estado cabildeando a favor de la paridad en los fondos Medicaid para Puerto Rico.

- La Asociación forma parte del Grupo de Trabajo Multisectorial que creó el gobernador Pedro Pierluisi, en marzo, para buscar paridad en los fondos federales asignados a los programas Medicare y Medicaid.

- La licenciada Marta Rivera, quien forma parte de la Junta de la Asociación, advirtió que el sistema de salud de Puerto Rico no puede continuar con “parchos anuales” en la otorgación de fondos federales para el país.

Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico

- El presidente de este organismo, Víctor Ramos, advirtió que la insuficiencia de fondos para sostener la Reforma de Salud siempre ha sido un dilema.

- Señaló que, en el pasado cuatrienio, se abogó por una ayuda suplementaria de cuatro años al programa Medicaid, pero lo que finalmente se aprobó fueron fondos adicionales por dos años que se acaban en septiembre.

- Ramos resaltó que, con los fondos recibidos, se pudo aumentar la métrica del nivel de pobreza para entrar más personas a la Reforma, así como elevar el pago a médicos primarios.

Coopharma

- Lograr paridad en los fondos federales se traduce en justicia y mejores servicios para los pacientes de Medicaid y Medicare en Puerto Rico, sostuvo la licenciada Elda Sierra, presidenta de la Junta de Coopharma.

- Como ejemplo, mencionó que son muchos los pacientes de estos programas que, cuando llega septiembre o octubre, ya alcanzaron el tope de su cubierta de medicamentos, por lo cual suspenden -en muchas ocasiones- sus terapias por no poder pagarlas de su bolsillo.

- Esto, dijo, interrumpe la adherencia a tratamientos de muchos pacientes.

Asociación de Cuidado Respiratorio

- Diana Acosta, presidenta de la Asociación, coincidió en que urge paridad en los fondos Medicare y Medicaid para fortalecer el sistema de salud del país, especialmente los servicios hospitalarios.

- Destacó que, en Puerto Rico, hay una alta tasa de condiciones crónicas, especialmente respiratorias, que urgen tratamiento para muchos.

- Indicó que la paridad en los fondos generaría mejores salarios para los proveedores de salud, lo que ayudaría a evitar su fuga.