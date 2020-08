El silencio total del gobierno en torno a cómo se aplicarían las multas a individuos y comercios por no observar el uso obligatorio de la mascarilla contemplado en la orden ejecutiva que entraría en vigor mañana se debe a que existen serias dudas sobre la facultad que tiene la Policía para aplicar dichas multas.

En la Orden Ejecutiva 2020-062, que entraría en vigor mañana, no se hace alusión a las multas por no utilizar la mascarilla. No obstante, El Nuevo Día supo que estas penalidades podrían ser incluidas en un reglamento del Departamento de Salud y que a eso se debe que no estén consignadas en la orden ejecutiva.

Este medio supo también que la postura de la administración de la Policía y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), cuyas direcciones reaccionaron internamente con sorpresa al anuncio que hiciera la gobernadora Wanda Vázquez en cuanto al tema de las multas, es que la Uniformada tendría que estar facultada para expedir las sanciones, que oscilarían entre $100 y $500 a comercios, por un reglamento que así lo disponga Salud.

También hay dudas sobre cómo se multará a ciudadanos en la calle y si existe alguna facultad en ley para que el boleto sea gravado a los que tengan licencias de conducir, en caso de que las tengan en la mano.

La Orden Ejecutiva 2020-62 lee de la siguiente manera en el tema de incumplimiento: “Se ordena la intervención con aquellos ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas en esta orden, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla en todo momento. De incumplir con las disposiciones de esta Orden, la personas estará sujeta a enfrentar un proceso penal, el cual deberá ser sometido sin dilación alguna por el Ministerio Público, quien, a su vez, deberá solicitar fijación de fianza...”, lee el documento.

El Nuevo Día ha intentado conseguir respuestas a estas interrogantes desde ayer con el DSP y la Policía. Mientras, La Fortaleza ha remitido las peticiones de información al Departamento de Salud, que aún no ha producido una contestación concreta sobre el asunto.