El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, indicó este miércoles que aguarda por un informe para determinar si extiende o no el estado de emergencia que decretó el año pasado debido a la violencia de género.

En enero del 2021, Pierluisi declaró el estado de emergencia y creó el Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE). El comité está integrado por 17 miembros y tres representantes de organizaciones de violencia de género.

La orden, además de PARE, establece responsabilidades y ordena la implementación de varias medidas que incluyen la capacitación de agentes, el trámite de las denuncias, la mejora de estadísticas, el seguimiento a las víctimas y la evaluación de las divisiones especializadas, entre otros factores.

El próximo 30 de junio vence ese estado de emergencia.

“Lo que he pedido a mi equipo de trabajo, particularmente a la fiscal Ileana Espada, es que me den un informe de todas las tareas pendientes, las que todavía no se han completado para entonces decidir, entre otras, cosas, si se mantiene la declaración de emergencia, si se mantiene el comité PARE tal y como está constituido actualmente… esas decisiones yo las voy a tomar tan pronto me informen qué está pendiente y entonces yo determinar si se justifica el mantener la emergencia y si se justifica el mantener el comité como está constituido”, afirmó el primer ejecutivo.

En lo que va de este año, han ocurrido cinco feminicidios, el más reciente el de María Julia Febus Santiago.