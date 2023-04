Cada año, en el país ocurren más de 2,000 choques de tránsito en zonas de construcción vial, según datos oficiales del gobierno, que también apuntan a que cerca del 60% de los conductores que provocaron estos accidentes conducían a exceso de velocidad.

Entre el 2019-2022, se reportaron 20 fatalidades en estas áreas de construcción vial. “Vemos muchas veces cómo tenemos personas que no reducen la velocidad en estas zonas de construcción, que están distraídas con el celular o simplemente no respetan las señales”, sostuvo la secretaria de Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez.

Las situaciones más críticas, indicó la titular, se experimentan en los expresos, como la PR-2 y la PR-52, debido a que son zonas donde las personas manejan a alta velocidad. “En la autopista, el factor clave es la alta velocidad. Las personas están distraídas viendo sus celulares, lo mismo pasa en la montaña…tenemos que estar en todo momento bien pendientes para evitar este tipo de accidente”, subrayó, por su parte, el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, recordó un evento fatal que ocurrió el 17 de marzo de 2021, en la PR-2, en Toa Baja, en el que murió un obrero y otros tres resultaron heridos. “La pesona rebasó los drones y el área que estaba destinada para protección”, expuso López Figueroa. “Recabamos la prudencia de las personas al momento de conducir, que se dejen llevar por estas señales de cuidado y prevención para que los obreros puedan realizar su tarea”, dijo.

Vélez agregó que el nivel de “gravedad” en este tipo de accidente incrementa durante el horario nocturno. No obstante, sobre este particular, no se ofrecieron datos oficiales de inmediato. “(En este horario) aumenta la marcha de personas que están cansadas, que se quedan dormidas y hay una alta incidencia de conductores bajo los efectos de embriaguez”, argumentó Vélez.

El llamado de precaución se hace más indispensable ante el número de proyectos de construcción vial que abundan a través del país como parte del proceso de recuperación que atraviesa Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, señaló el gobernador Pedro Pierluisi.

El primer ejecutivo especificó que, actualmente, se realizan trabajos de repavimentación y reparación de puentes y deslizamientos en 232 lugares, con una inversión de $830 millones. “Por eso es que es tan importante que cada ciudadano planifique su ruta, que esté pandiente a los avisos de seguridad en las carrreteras y mantenga una velocidad segura y distancia adicional entre los vehículos”, puntalizó el gobernador.

Pierluisi agregó que se han destinado $114 millones en convenios con municipios y empresas privadas para el mantenimiento de áreas verdes, repavimentación y señalización. Otros $140 millones se han asignado al programa “Cambiando Carriles” para el mantienimeinto de carrreteras.

Las expresiones del gobernador surgieron durante la apertura de la “Semana de la Seguridad en las Zonas de Construcción”. Entre las inicitivas que se desarrolarán, está la campaña “Tú juegas un rol importante en la seguridad de las zonas en construcción”. “Estas actividades buscan hacer un llamado a la ciudadanía a tomar en cuenta las señales y mecanismos de seguridad en le tránsito que identifican esas zonas de construcción en la que se encuentran servidores públicos y trabajadores de empresa de construcción”, expuso Pierluisi.