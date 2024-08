Gobierno defiende manejo y desempeño de programa de construcción de hogares

“El propósito es entregar las casas. No habría otra razón de uno querer construir y no entregar la casa. Jamás. Hay situaciones de permisos, hay situaciones donde la persona ve que se terminó la casa, pero hay un tema de que no pasó la inspección final, y no vamos a entregar una casa que no se ha terminado de hacer las correcciones necesarias”, sostuvo Rodríguez, quien fue interrumpido por Pierluisi para preguntarle cuántas casas se han entregado tras ser impactadas por R3.