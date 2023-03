El incendio en la azotea de la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas, controlado por los bomberos ayer, jueves, habría dejado al descubierto la falta de inclusión de la población con diversidad funcional, ya que las alarmas no sonaron dejando desprovistos a los empleados de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), señaló este martes, el defensor interino, el licenciado Juan José Troche.

“Lo que sucedió ayer (lunes), por ejemplo, refleja la necesidad de tener actualizados los planes de emergencia y desalojo, y para hacer una inspección con cada uno de los equipos de seguridad para todos los empleados del edificio, que los extinguidores estén al día, que se verifiquen las alarmas visuales y de audio para que nosotros podamos saber lo que está pasando”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.

Además, el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, confirmó, en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM) esta mañana, que el Centro Gubernamental Minillas no ha sido inspeccionado en el último año por su equipo. Por otra parte, reveló que desconoce si la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) ha hecho los trámites para proceder con su inspección.

Entre los 30 empleados de la DPI, que ubica en el piso dos de la Torre Sur, detalló que habían laborando allí tres personas sordas, una ciega, una con una prótesis y otra operada de la rodilla cuando ocurrió el incidente a la 1:20 p.m.

El licenciado Troche, quien fue nombrado desde inicios de febrero, contó que se enteró del fuego porque recibió llamadas de personas que vieron personas desalojando el edificio y el humo que inundaba el área metropolitana. “Aplicamos un protocolo más pequeño que teníamos en la oficina. Si no fuera porque me llamaron, no nos enteramos”, dijo.

En el lugar también ubican oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Todos los empleados fueron desalojados del lugar y se les instruyó regresar a sus hogares por el día de hoy. La portavoz de prensa del DTOP, Frances Rodríguez, informó que hoy estarían haciendo la limpieza de la infraestructura del edificio como el cambio de los filtros de aire.

Desde agosto, no se había hecho un simulacro previo, apuntó Troche. Casualmente a mitad de febrero, ya siendo defensor interino, se reunió con sus empleados e ideó un plan de desalojo que fue el que aplicaron. Enfatizó en la necesidad en que la Autoridad de Edificios Públicos, quien administra el Centro Gubernamental, incluya la población de personas con impedimento en un plan holístico de emergencia.

“He aprovechado la situación para evaluar el plan de seguridad. Me comuniqué con la directora de seguridad del edificio Minillas, y nos indicó que también están trabajando ahora en una investigación. Le expresé nuestra necesidad y preocupación esta mañana para entrar en planes correctivos de lo que sucedió”, explicó el defensor interino.

Además, recalcó que los simulacros son sumamente necesarios para identificar las fallas y mejorarlas antes de que ocurra otro incidente como el de ayer.

“Con los simulacros es que podemos ver las deficiencias de nuestro planes de seguridad para poder hacer las debidas correcciones. Queremos sensibilidad y la responsabilidad de incluir a nuestras personas con impedimento a los planes de seguridad”, expresó .

Mientras tanto, la DPI está en trámites para buscar otra sede que se ajuste más a las necesidades de la población de personas con impedimentos.

“Ahora más tenemos la necesidad de mudar nuestra planta física, y precisamente es la preocupación que llevo teniendo la varias semanas atrás y discutida gran con mis compañeros. Tengo que garantizar la seguridad, el espacio de desarrollo de la población que atiendo”, compartió.

“Es momento de exhortar también a la sociedad a ser sensibles, que si nosotros sabemos de personas con impedimentos que residan o trabajan en ningún lugar, pues incluirles dentro de sus planes de emergencia y desalojo. Que instalen el equipo apropiado para poder apoyar a todos y cada uno de las personas, no importando su impedimento”, recalcó.