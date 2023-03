Lo que debes de saber

- A eso de la 1:20 p.m. se reportó un fuego en la Torre Sur del Centro Gubernamental de Minillas, en San Juan.

- Todos los empleados fueron desalojados y regresaron a sus hogares.

- No se reportaron heridos.

- Varios empleados denunciaron que no sonó una alarma para alertar sobre el incendio. Las autoridades indicaron que investigarán qué fue lo que pasó.

- En el techo se realizaban unos trabajos de sellado, donde fue el origen del incendio.

----

Las autoridades lograron controlar un fuego que se desató esta tarde en el techo de la Torre Sur del Centro Gubernamental de Minillas, en San Juan, al tiempo que empleados denunciaron que no sonó la alarma de emergencia.

PUBLICIDAD

En el lugar ubican oficinas como la del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Todos los empleados fueron desalojados del lugar y se les instruyó regresar a sus hogares por el día de hoy.

De inmediato, Ismael Figueroa, empleado de la Oficina de la Defensoría de Personas con Impedimentos, denunció que cuando comenzó el fuego no sonó la alarma de incendios.

“Nos enteramos por recursos externos, por llamadas telefónicas”, reveló Figueroa, quien es no vidente.

La Oficina de la Defensoría de Personas con Impedimentos ubica en el segundo piso de la Torre Sur y emplea a varias personas en sillas de rueda, sordos, no videntes, entre otros.

Una situación similar le ocurrió a Erica Cruz, quien es empleada de la Administración de Propiedades, que ubica en el piso 12 de ese edificio.

Según Cruz, las alarmas no sonaron y los empleados fueron alertados por sus superiores sobre la orden de desalojo.

“Los jefes dijeron que era hora de desalojar, cada cual se le notificó y se bajó por las escaleras. No hubo revolú, no hubo problemas, no hubo gente histérica, y las escaleras bastante tranquilas”, relató la empleada.

Cuestionada sobre si le preocupaba la situación con las alarmas, la mujer expresó que “es algo que debería sonar, pero entiendo que el mensaje llegó eficientemente”.

/

¿Qué ocasionó el fuego?

El director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Yamil Ayala Cruz, el fuego originó en la azotea a causa de un trabajo de sellado de techo que llevaba a cabo un contratista de esa entidad.

PUBLICIDAD

“Es muy temprano para determinar cuál fue la causa. Sí, fue un material que se trajo para el sellado de techos, eso se ve que fue así y ya cuando el Cuerpo de Bomberos determine cuál fue la causa del incendio, pues se adjudicará responsabilidad”, reveló Ayala Cruz en entrevista con los medios.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, explicó que este tipo de incendio ocurre debido al equipo que se implementa para el trabajo de sellado de techos que utiliza una antorcha y brea.

“Por eso entendemos que un punto de inicio de este incendio fue eso”, afirmó Concepción Tirado quien, no obstante, se encuentra a la espera del Negociado de Inspectores de Incendio (Fire Marshal) para determinar con certeza el origen y si se debió a un descuido de un empleado o de algún desperfecto mecánico con las herramientas.

Área del techo donde ocurrió el fuego. (Suministrada)

El fuego se logró controlar en una pequeña zona de la azotea del edificio y los bomberos informaron que no había daños estructurales, aunque no descartaron la necesidad de una inspección por parte de un ingeniero para asegurarse.

¿Por qué no sonaron las alarmas?

En cuanto a la situación con las alarmas, el comisionado de Bomberos explicó que, debido a que el fuego ocurrió en la azotea, el viento no se propagó hacia dentro del edificio, evitando así la activación de alarmas de humo.

“Hay otra manera que suene la alarma y es que un empleado hale el ‘pull station’, que es lo que activa esa alarma. Eso no sucedió“, dijo Concepción Tirado añadiendo que “no se ha encontrado aquí fallas de alarmas”.

PUBLICIDAD

Anteriormente, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, contó que cuando suscitó el fuego, los empleados de su agencia se dieron cuenta, activaron el plan de desalojo y alertaron al Negociado de Bomberos. Debido a esto, ninguna persona en el edificio salió herida o lesionada a causa de la emergencia.

Por su parte, el coronel de la Policía de Puerto Rico, Orlando Rivera, confirmó a los medios que en efecto no había personas heridas a causa del fuego o del humo.

Las labores en estas oficinas, al igual que en la Torre Norte, fueron suspendidas por el día de hoy.