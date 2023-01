El Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) indicó que, durante el 2022, identificó y detuvo “600 ataques cibernéticos” perpetrados contra servidores y computadoras del gobierno de Puerto Rico, aunque no especificó los tipos de ataques ni las agencias que fueron objetos de los intentos.

En su “Informe Anual 2022”, la directora ejecutiva Nannette Martínez Ortiz añadió que tiene como meta contratar “100 expertos que colaboren en las áreas necesarias” y que se unirían a los 48 profesionales con los que ya cuentan en su plantilla. De igual manera, la funcionaria resaltó que el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) alcanzó, en mayo, estatus operacional completo.

No obstante, el informe no indica si PRITS completó la integración del 60 por ciento restante de las agencias y dependencias de las cuales no tenía visibilidad de sus servidores y computadoras. Hasta mayo del año pasado, PRITS solo tenía visibilidad (la capacidad de monitorear las computadoras/servidores/redes) de un 40 por ciento de las agencias y dependencias que operan bajo la Rama Ejecutiva.

Martínez Ortiz, además, resaltó el acuerdo de $7.6 millones firmado, en julio del año pasado, con el Centro de Análisis e Intercambio de Información Multiestatal (MS-ISAC), entidad adscrita al Centro de Seguridad en el Internet (CIS) encargadas del monitoreo constante de las redes del gobierno central.

“Gracias a una inversión de $7.6 millones para la protección de computadoras y servidores, que incluye servicios de monitoreo 24/7/365 por el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) de MS-ISAC, el gobierno de Puerto Rico se encuentra mucho más protegido contra ataques cibernéticos”, indicó PRITS en el informe.

“Desde la implementación de estos servicios, hemos identificado y bloqueado sobre 600 ataques cibernéticos, y hemos provisto apoyo en la respuesta a incidentes en la Autoridad de Carreteras (el ransomware que dejó el sistema de AutoExpreso inhabilitado desde mediados de abril hasta mediados de mayo), (el ataque a) la Oficina de Servicios Legislativos (del Senado) y el Municipio de Vega Alta (en septiembre), entre otros”, reza el informe sin mencionar los “otros incidentes”.

Entretanto, PRITS resaltó que celebraron, durante el mes de octubre, talleres de concienciación sobre seguridad cibernética y ejecutaron la campaña publicitaria “Pausa, Piensa, Protege Tus Datos”, dirigida a la ciudadanía en general.

Aunque PRITS tiene la encomienda de establecer la política pública relacionada con la protección de los sistemas de información del gobierno de Puerto Rico, no cuenta con un marco legislativo que le otorgue “garras” a la agencia. El representante popular Jesús Manuel Ortiz presentó, en octubre, el Proyecto de la Cámara 1530 que crearía la Ley de Ciberseguridad de Puerto Rico. Se espera que la medida sea discutida en la Legislatura durante las sesiones de 2023.

Por último, PRITS detalló las iniciativas que desarrollo para avanzar el uso de la tecnología en el gobierno, incluyendo proyectos como el Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL), un sistema interagencial que consolidaría y digitalizaría todos los documentos y certificaciones en poder del gobierno.

Señalaron, además, la modernización y/o renovación de diversos portales del gobierno, el proceso de modernización de los sistemas de informática de agencias, mejoras a la infraestructura de datos y redes, y mejoras a la plataforma del CESCO Digital, al igual que al sistema VACU ID.