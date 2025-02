“No me parece que eso sea causa ninguna para no considerar a una funcionaria. Todo ese tipo de cosas se discutió al momento de la investigación. Nada de eso descarta el tener a la funcionaria como secretaria de Justicia” , respondió la mandataria, en un aparte con la prensa, tras una conferencia de prensa en la que se anunció la reapertura de la pista principal del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“En su momento, yo me imagino que, cuando tenga su vista pública, le harán esas preguntas, y ella las contestará” , añadió González Colón, quien resaltó el historial de Parra Mercado como fiscal y sus credenciales para ocupar el cargo.

La secretaria designada de Justicia estuvo en el primer grupo de nominados anunciados por la mandataria el 30 de diciembre. Al planteársele que, a más de un mes de su designación, Parra Mercado no ha entregado los documentos requeridos por la Cámara alta para evaluar su nombramiento, González respondió: “Los va a entregar, los tiene que entregar” .

“Ella ha detenido unilateralmente el proceso, aunque eso no quiere decir que el Senado pueda tomar conocimiento y actuar” , dijo la fuente.

Parra Mercado fue designada al cargo durante el receso legislativo, por lo que entró en funciones de inmediato. Si el Senado no actúa antes que termine la sesión legislativa, el 30 de junio, su nombramiento quedaría sin efecto..

“No está contemplado” grabar llamadas

“Eso no es un tema que se haya discutido conmigo. Obviamente, el director del FBI (Negociado Federal de Investigaciones, en San Juan), que ahora también es el comisionado de la Policía, habla de su experiencia a nivel federal y cómo ellos han podido manejar esos casos. Pero eso no es una extensión automática a la jurisdicción de Puerto Rico y para que las agencias estatales lo hagan. Eso, en estos momentos, no está contemplado en ninguna determinación de política pública de nuestro gobierno”, subrayó la gobernadora.