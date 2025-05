Jenniffer González no creará “alarma” pese a aprobación en la Cámara federal de proyecto con recorte al PAN

Río Grande - La gobernadora Jenniffer González recalcó este sábado que, de momento, no existe motivo de “alarma” por las disposiciones del proyecto de reconciliación presupuestaria aprobado en la Cámara de Representantes federal , que contiene lenguaje que representaría, en la práctica, un recorte a las asignaciones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pero subrayó que se encuentra “revisando” la medida, que ahora pasa a consideración del Senado .

Debido a que el costo del TFP aumentaría, pero la legislación no permite que se tome en cuenta ese incremento a la hora de determinar los beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional y el PAN, esos programas sufrirán una reducción en su presupuesto, advirtió la CBO. Los recortes en la asistencia alimentaria, de acuerdo a la CBO, alcanzarán los $285,000 millones a causa del plan de reconciliación fiscal.

No obstante, la primera ejecutiva insistió en que la congelación no supone un recorte para Puerto Rico, pese al efecto de detener los aumentos asociados al incremento en los costos de la canasta básica de alimentos: “Hasta el momento, no hay anuncios de recorte para el PAN”.