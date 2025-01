“Las órdenes ejecutivas, nosotros, Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir con ellas. La misma orden ejecutiva (de Trump) habla de estado o territorio que no cumpla con esta orden pierde los fondos federales, así que Puerto Rico no está a favor de que haya personas que hayan delinquido y que tengan expediente criminal con estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Yo, en ese sentido, respaldo esa determinación”, indicó a preguntas de El Nuevo Día y flanqueada por los secretarios de la Gobernación, Estado y Justicia.