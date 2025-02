En septiembre de 2027, expira la asignación que garantizó a Puerto Rico cerca de $19,000 millones por cinco años para Medicaid, y que también elevó a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por Vital. De no autorizarse nueva legislación especial, las partidas y el pareo podrían caer, respectivamente, a cerca de $500 millones al año y 55%, como dispone la ley permanente.

“Tenemos (los fondos) hasta 2027, (pero) no vamos a esperar esos dos años; tenemos que ir trabajando cómo damos la información”, puntualizó.

“Satisfecha” con proceso de confirmación

“Que el Senado los está atendiendo semanalmente (…) adelanta muchísimo. Obviamente, cada nominado tiene que someter sus documentos al Senado. Sé que es un proceso que tarda, no solo de los documentos, sino de análisis psicológico. En la medida que estén cumpliendo, me parece que están haciendo las vistas, tomándose el tiempo, haciéndolo un sábado completo y luego evaluándolos en la semana. Así que me siento muy satisfecha”, recalcó la primera ejecutiva.