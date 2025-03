La gobernadora Jenniffer González defendió este jueves la designación de Astrid Piñeiro Vázquez como nueva procuradora de las Mujeres, y admitió que, contrario a lo que recomienda la ley orgánica de esa dependencia, no consultó el nombramiento con organizaciones feministas porque, enfatizó, no lo sometería al mismo vaivén de la pasada administración.

Según la mandataria, las líderes de los “grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad por género” –como se les denomina en la Ley 20 de 2011– podrán expresarse en torno a Piñeiro Vázquez en las vistas públicas a las que eventualmente se someterá ante el Senado.

“Ella (Piñeiro Vázquez) es la procuradora. Aquí, se ha cuestionado por qué no había una procuradora de las Mujeres nombrada en propiedad por mucho tiempo, y la actual procuradora (Madeline Bermúdez Sanabria) está de manera interina. La pasada Asamblea Legislativa no le quiso conformar un gabinete al (ex)gobernador (Pedro Pierluisi). Hubo muchas veces que colgaron nombramientos, que no vieron nombramientos”, esbozó, en alusión a que, en la Legislatura actual, el escenario sería distinto, ya que el Partido Nuevo Progresista, que González preside, tiene mayoría absoluta.

El miércoles, además de designar a Piñeiro Vázquez como nueva procuradora de las Mujeres, González nombró a Bermúdez Sanabria como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia, lo que también requerirá el aval senatorial.

Piñeiro Vázquez ya había sido designada y confirmada para ocupar la dirección ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, donde ahora sería sustituida por el excabildero por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño.

Este jueves, la primera ejecutiva señaló que Piñeiro Vázquez “tiene todos los requisitos para poder hacer la función” de procuradora de las Mujeres, y declaró que su visión de esa agencia no es que sea “exclusivamente para casos de violencia doméstica”.

“Va a ser una oficina para empoderar a las mujeres en Puerto Rico. Para atender a las mujeres lactantes, para atender las necesidades de mujeres jefas de familia, para empoderar a mujeres a conseguir trabajo, para empoderar a mujeres a que terminen sus estudios, para atender las condiciones de salud que tenemos las mujeres y, ciertamente, trabajar con las víctimas de violencia doméstica, la prevención, familias y niños”, dijo.

“Pero este enfoque exclusivo de que solamente esa oficina es para atender casos de violencia doméstica no es lo que yo estoy visionando para esa oficina. Es de empoderamiento de la mujer, a todas las mujeres. Así que la nominada que yo estoy presentando cumple con esa visión de autogestión”, añadió.

La Ley 20 no establece que la procuraduría será “exclusivamente” para atender la violencia doméstica en el país. En su Artículo 3, dispone, entre otras cosas, que estará “dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y casi judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres”.

Tras el nombramiento de Piñeiro Vázquez, líderes feministas dijeron desconocer cuál es su trayectoria de trabajo con las mujeres que la califique para el puesto –que ocuparía por una década– y que no se les consultó.

“No se tomó en consideración a los sectores feministas, a las mujeres de este país, para renombrar a Astrid Piñeiro. Es una persona que no se conoce dentro de los círculos, que no tiene experiencia trabajando en derechos humanos de las mujeres”, expresó la abogada Alondra del Mar Hernández, portavoz de Proyecto 85, una organización dedicada a promover la participación política de las mujeres.

Asimismo, Vilmarie Rivera Sierra –quien fue nominada, el pasado cuatrienio, a la OPM– sostuvo que el nombramiento no fue consultado con organizaciones feministas y que tampoco le conoce una trayectoria en el trabajo directo con las mujeres y en la defensa de sus derechos.

“No encuentro, en primera instancia, porque desconozco el historial de la designada, el que ella tenga ese trasfondo profesional. Así que el nombramiento es uno que la gobernadora tiene todo el poder para designar. Sin embargo, me parece que ha sido un nombramiento más a nivel político que otra cosa”, indicó, al señalar que, sin ánimos de comparar, cuando la designaron a ella, hubo un proceso de recomendación de las organizaciones, además de que contaba con 18 años dirigiendo un albergue para víctimas de violencia machista.

“Yo no voy a estar cuatro años buscando un candidato”

Al respecto, la gobernadora admitió: “No, no consulté. Yo vi lo que pasó en los pasados cuatro años, que no tuvimos una procuradora de las Mujeres con todas las consultas habidas y por haber, y nunca se pusieron de acuerdo. Yo no voy a estar cuatro años buscando un candidato. Yo sometí ya un nombramiento al Senado, y el Senado tendrá que evaluarlo, y los senadores evaluarán si la persona tiene las competencias o no las tiene, y escuchará también a todas las organizaciones que quieran levantar su voz sobre el nombramiento”.

“El pueblo de Puerto Rico me otorgó a mí un mandato para dirigir a Puerto Rico en los próximos cuatro años. Y, a base de ese mandato, yo estoy utilizando mi criterio y, ciertamente, el de Asamblea Legislativa, para proponer gente que haga la diligencia”, continuó González.

Confrontada directamente con el hecho de que las organizaciones feministas no le reconocen méritos a Piñeiro Vázquez para ocupar la silla, respondió: “A mí, no me reconocen méritos pa’ ser gobernadora”.

En diciembre, tras ganar las elecciones, González dijo a El Nuevo Día que ya tenía una selección para la procuraduría de las Mujeres. Luego, en febrero, indicó que no había hecho el anuncio porque aún evaluaba candidatas para escoger la mejor. Después, señaló que no haría el nombramiento hasta tanto la secretaria designada de Justicia, Janet Parra, fuera confirmada por el Senado, lo que no ha ocurrido.