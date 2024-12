Aunque el gobierno de Pedro Pierluisi rechazó haber incurrido en la práctica conocida como atornillamiento de empleados públicos, la mandataria electa Jenniffer González aseguró que revisará toda transacción de personal realizada tras las primarias de junio –en las que derrotó al incumbente saliente–, y afirmó que no le temblará el pulso para “tomar acciones, si hay que tomarlas”.

“Voy a revisar todo lo que se haya hecho que comprometa al próximo gobierno y el presupuesto fiscal. Por eso, me opuse a la sesión extraordinaria, porque entendía que las medidas que estaban contenidas ahí tenían un grave impacto en el presupuesto del año. Y lo mismo va a ser con todo este tipo de transacciones que se han hecho posterior a la elección” , dijo, en tono fuerte.

“No voy a adelantar mi juicio sobre eso, porque quiero ver qué es lo que hay, pero no me va a temblar el pulso en tomar las acciones si hay que tomarlas”, respondió la gobernadora entrante, durante una entrevista en la que su esposo, José Yovín Vargas , estuvo presente.

Vargas añadió, por su parte, que González es “es bien organizada y es bien disciplinada, y no le va a dejar pasar ni una a nadie”.

Sobre los nombramientos de envergadura vacantes que tendrá que llenar, la comisionada residente saliente dijo que no tendrá “ninguna prisa en la selección”. “Creo que hay gente capacitada que puede hacer ese rol. Yo te aseguro que los voy a someter oportunamente” , sostuvo.

Ni perspectiva ni declaración

González reveló que el primer nombramiento que hará será el de la procuradora de las Mujeres , pero no dio su nombre.

¿La perspectiva de género no está incluida?, preguntó El Nuevo Día .

“No, no está en la plataforma, y yo voy a honrar lo que dice la plataforma del PNP, que fue lo que el pueblo validó” , dijo González.

Sobre la orden ejecutiva de Pierluisi –avalada en varias ocasiones– que declara un estado de emergencia por violencia de género , indicó que no la extenderá, de inmediato, y esperará por el contenido del informe de transición que recibirá.

“Pero, en este momento, yo no voy a adelantarme. Cuando yo tenga todos los miembros de junta y la legislación y las evaluaciones, diré y, si tengo que pedirle a alguien públicamente que no va a cónsono con la política pública de lo que tenemos que hacer, no voy a tener empacho a ninguno para así decirlo. Créeme, en este momento, mi mente la ocupa energía, los nombramientos y las entrevistas que estoy haciendo”, abundó.