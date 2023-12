Cuando el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, cerró la vista argumentativa del caso que cuestionaba la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) diciendo que el organismo no estaba acéfalo y que tampoco existía una crisis, la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera previó que el fallo podía ser alentador.

Y no se equivocó.

El lunes, el juez desestimó el pleito incoado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en el que pedía se declarara vacante la plaza de presidente de la CEE, ordenara al gobernador Pedro Pierluisi someter nominaciones para el cargo, y emitiera un interdicto preliminar requiriéndole a Padilla Rivera que se abstuviera de continuar ejerciendo las facultades de presidenta.

En cambio, Cuevas Ramos determinó que la jueza realiza funciones como presidenta alterna, “en sustitución” de un presidente en propiedad.

“En ocasiones previas, había expresado que las funciones del presidente alterno es lo que estoy haciendo… ocupar la silla del presidente en propiedad cuando esta está vacante; así lo establece el Código Electoral con relación a los deberes y funciones que tiene el presidente alterno, y es lo que hemos estado haciendo y lo que continuaremos haciendo”, dijo este martes Padilla Rivera a El Nuevo Día, cuando se le preguntó por la determinación judicial.

Previo a su determinación en una vista argumentativa, Cuevas Ramos había enviado un mensaje al pueblo para que darle “paz y tranquilidad”. En síntesis, dijo que la CEE no estaba acéfala.

“A mí, me parece que algo bien importante que valoré y resalto, y que destaco del juez cuando se celebró la vista, es el ‘closing’ (cierre) que hace con relación al mensaje que le envía a la ciudadanía, al electorado. Aquí, no hay una CEE descabezada. Aquí, hay un presidente alterno ejerciendo las funciones que tiene que ejercer, así que, en esa medida, entendí que él (Cuevas Ramos) podía estar avalando el hecho de que yo estuviese ejerciendo mis funciones, indistintamente si corresponde al gobernador hacer un nombramiento o no corresponde a la Asamblea Legislativa. Yo ahí no voy a intervenir”, dijo Padilla Rivera, quien asumió las funciones de la presidencia tras la renuncia, en julio pasado, del juez Francisco Rosado Colomer.

“Cada cual sabe lo que tiene que hacer. La ley es clara y cada cual hará lo que tiene que hacer. En cuanto a lo que a mí respecta, desde mi posición, sé que soy la presidenta alterna, que fui confirmada para ello y dentro de mis funciones siempre ha estado. Lo que pasa es que, en este momento, la vacante (de la presidencia) es una vacante permanente, pero, cuando el pasado presidente Rosado Colomer no estaba en la agencia por razones de vacaciones, por alguna salida oficial, por algún período, cita médica... yo hacía las funciones de presidenta alterna interina, así que no es nada distinto. Para eso es que está la presidenta alterna, para hacer eso cuando el presidente no esté”, agregó.

Destacó, por último, que las funciones que ejerce “es nuestro trabajo; es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy”.