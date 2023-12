El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, desestimó este lunes la demanda presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuestionando la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y determinó que la jueza Jessika Padilla Rivera realiza funciones como presidenta alterna “en sustitución” de un presidente en propiedad.

“La honorable Jessika Padilla se encuentra llevando a cabo funciones de presidenta alterna en sustitución del presidente en propiedad de acuerdo con el Código Electoral, con todas las facultades, deberes y prerrogativas, por lo que no se ha violentado la separación de poderes”, concluyó el juez en su sentencia de 18 páginas.

“El gobernador tiene el deber de someter nombramientos a la Asamblea Legislativa para que estos procedan a dar su consejo y consentimiento para cubrir la vacante de presidente de la CEE de manera rápida y para que no se vean afectados los procedimientos eleccionarios”, agrega la sentencia.

Dalmau pedía, como remedio, que el tribunal declarara vacante la plaza de presidente de la CEE, ordenara al gobernador Pedro Pierluisi someter nominaciones para el cargo y emitiera un interdicto preliminar ordenando a Padilla Rivera que se abstenga de continuar ejerciendo las facultades de presidenta.

Pero Cuevas Ramos denegó los remedios solicitados.

“En cuanto a las solicitudes de remedios extraordinarios, se desestiman las causas de acción de extraordinaria injunction, puesto que entendemos que la honorable Jessika Padilla Rivera está actuando según establece la ley y, de igual forma, el gobernador ha cumplido con hacer nombramientos para llenar la vacante de presidente de la CEE”, lee el documento.

Dalmau no estuvo disponible para entrevista, pese a llamadas de El Nuevo Día.

Reacciona el gobernador

Por su parte, el gobernador se mostró satisfecho con la sentencia del juez Cuevas Ramos.

“Como bien dijo el juez, ya yo he cumplido mi deber porque ya, no en dos, tres ocasiones he sometido candidatos a la consideración de la Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia (de la CEE) que es la que está vacante. La presidencia en propiedad. Yo no descarto volverlo a hacer”, sostuvo Pierluisi.

Los más recientes nombramientos del gobernador fueron los del juez Jorge Rafael Rivera Rueda, que luego retiró ante expresiones públicas de Dalmau de que no lo avalarían. Y después, Pierluisi nombró a la jueza Cyndia Irizarry Casiano, cuya designación fue derrotada por la Cámara de Representantes.

Reconoció que la sentencia es favorable para el gobierno.

“Básicamente confirmó lo que yo he dicho ante ustedes en repetidas ocasiones, La juez Jessika Padilla está ejerciendo su cargo de presidenta alterna. Parte de las funciones de la presidenta alterna es precisamente sustituir al presidente en propiedad cuando hay una vacante en esa posición”, señaló Pierluisi.

Descartó recurrir a los tribunales para exigir que la Asamblea Legislativa actúe sobre los nombramientos y proyectos que el Ejecutivo somete y no se atienden, una posibilidad que salió a relucir durante la vista argumentativa celebrada por Cuevas Ramos la semana pasada.

“Yo no he considerado recurrir a los tribunales para forzar a la Asamblea Legislativa a actuar. No lo he considerado hasta el momento”, dijo el primer ejecutivo al ser abordado por este medio tras finalizar una conferencia de prensa en Humacao.

Padilla Rivera entró a la posición de presidenta de la CEE luego de que el juez Francisco Rosado Colomer renunciara al cargo en verano pasado.