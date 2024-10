Junta Fiscal deniega desembolso de fondos para iniciativa de descentralización del Departamento de Educación

En una comunicación escrita con fecha del pasado lunes, 30 de septiembre, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica , indicó que Educación no ha demostrado cumplimiento con los objetivos establecidos para acceder a los fondos asignados para la descentralización del sistema educativo este año fiscal , dinero que está bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

No tener acceso al presupuesto atrasará los trabajos para descentralizar la agencia, reconoció el director de la oficina de IDEAR, Roger Iglesias Sepúlveda .

Mujica enumeró los cuatro incumplimientos principales de la agencia, entre ellos, que el análisis para sufragar los salarios y beneficios de 65 empleados no estaba a tono con la reforma del servicio público del gobierno de Puerto Rico, y que los documentos entregados no evidencian qué procesos prioritarios serán descentralizados y asignados a las regiones y cómo cambiarán bajo el nuevo modelo .

No obstante, la JSF autorizó el desembolso de $597,324 para financiar 62 puestos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024 para no interrumpir la implantación de la iniciativa de descentralización. No se autorizaron los 65 puestos solicitados por la agencia, ya que hay tres plazas que están vacantes, precisó Mujica. Educación deberá entregar el análisis sobre los puestos requerido por el ente fiscal en o antes del 30 de noviembre.