El Departamento de Justicia radicó hoy, martes, ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) una recomendación para que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) que investigue al exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, y a la exdirectora de Recursos Humanos del ayuntamiento, Briseida Medero Osorio, por sospechas de malversar fondos públicos, por incumplimiento del deber y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández indicó, mediante declaraciones escritas, que la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) y por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) reveló que tras Cruz Ramos perder en las primarias de 2020, llevó a cabo una convocatoria masiva “para reclutar ilegalmente a los empleados transitorios y de confianza en puestos de carrera, antes de que llegara la nueva administración”.

“También se confirmó que en este proceso se reclutaron personas que no poseían los requisitos para ser empleados municipales, tales como no ser convicto de delito grave y no haber sido inhabilitado para ocupar puestos en el servicio público en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)”, añadió Emanuelli Hernández.

El titular de Justicia resaltó que el Municipio de Ceiba desembolsó $744,834 por concepto de salarios, “contrario a las leyes y reglamentos activos”.

Justicia lanzó la investigación tras recibir, el 22 de junio de 2022, una comunicación del actual alcalde, Samuel Rivera Báez, en la que informó sobre los supuestos hechos.

“Finalizada la investigación preliminar, existe causa suficiente para creer que el exalcalde Cruz Ramos ha incurrido en (una) infracción del Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012 (Ley Orgánica de Ética Gubernamental), y en los delitos de incumplimiento el el deber y malversación de fondos públicos, según tipificados en los Artículos 262 y 264 del Código Penal”, indicó Emanuelli Hernández.

“Igualmente, surge de la prueba causa suficiente para concluir que la señora Briseida Medero Osorio, como cooperadora, infringió el Artículo 264 del Código Penal (malversación), toda vez que con sus actos y omisiones contribuyó en la consumación del delito de malversación de fondos públicos. También existe causa suficiente para creer que Medero Osorio incurrió en violación al Artículo 262 (incumplimiento del deber) y de utilizar su puesto para obtener beneficios que no están permitidos por ley”, enfatizó el secretario de Justicia.