La determinación de Justin Peterson, el nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de abandonar el viernes una reunión pública impidiendo que el organismo fiscal pudiera tomar decisiones de política pública muestra un nuevo balance de poder ideado por la Casa Blanca que se inclina hacia los bonistas que procuran que se les pague más de la deuda pública pese a la precariedad de las finanzas del gobierno.

“Parece ser que fuimos de mal a peor. Él vino, traído por (el presidente de EE.UU. Donald Trump, a representar únicamente para representar los intereses de los bonistas. La Junta no debe ser para representar a los bonistas sino para buscar un balance de intereses en el pleito”, dijo hoy, sábado, el analista político Domingo Emanuelli.

La JSF buscaba aprobar el viernes resoluciones para reanudar las negociaciones con los bonistas y radicar un nuevo plan de ajuste enmendado, pero Peterson, quien fue nombrado a inicios de octubre, se marchó del encuentro antes de que se concretara la votación impidiendo que se pudiera tomar una decisión grupal por falta de quorum.

Peterson en el pasado ha servido como cabildero de bonistas y ha coordinado campañas de medios abogando por el repago y criticando a los funcionarios puertorriqueños por el impago. Otros dos miembros de la Junta, Ana Matosantos y Andrew Biggs, resaltaron que ese repago no puede ser insostenible para los puertorriqueños.

“Su actitud de ‘sí no hacen lo que yo quiero, me llevo la bola y nadie juega’ deja mucho que desear de alguien que se supone venga a negociar. Espero que no le aplique el refrán: ‘para muestra, con un botón basta’”, expresó el experto en finanzas y economía, Antonio Fernós Sagebién, tras resaltar que el reclamo de los bonistas es legítimo en la discusión.

“(Peterson) Rompió el quórum para impedir un plan con ‘cram down’. Se develó como el agente de los bonistas y en contra del pueblo… Él tiene el control pues no tiene pudor en usar estas tácticas antidemocráticas”, expresó, por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien ha representado a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y, más reciente, al municipio de San Sebastián en el pleito de bancarrota gubernamental que presiden la jueza federal Laura Taylor Swain.

Este escenario, permanecerá, al menos, hasta que se llenen las vacantes dejadas por los ahora exmiembros de la JSF: José Carrión, José R. Gonzalez y Carlos García. Peterson, quien entró a la Junta como sustituto del exjuez de bancarrotas, Arthur González, dijo el viernes que la JSF quería acelerar las negociaciones con los bonistas porque la Casa Blanca estaba por reconfigurar la composición del organismo fiscal.

Recientemente, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, quien en EE.UU. pertenece al Partido Republicano, dijo tener información de que tanto el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), como el portavoz de la minoría republicana de la Cámara baja, Kevin McCarthy (California), presentaron al presidente Trump sus recomendaciones para renovar la composición de la JSF.

Los dos que fueron recomendados por McConnell en 2016 – David Skeel, actual presidente de la JSF, y Andrew Biggs-, siguen en el ente fiscal. De la terna recomendada por McCarthy, el presidente solo puede seleccionar uno, por disposición de la Ley Promesa. Ana Matosantos, quien fue recomendada a la Junta por los líderes demócratas en el Congreso, Biggs y Skeel permanecen en el organismo hasta que sus sustitutos sean nombrados puesto que sus términos ya vencieron.

“Es una forma hostil. (Peterson) Ha venido a implantar un paso sumamente desagradable para el país y para la Junta. Por eso es importante el voto contra Trump en la Florida, especialmente. Ese nombramiento de Peterson es para asegurar la cobranza de los bonistas. Y no es que eso se deba combatir, sino que debe darse en circunstancias que sean razonables para Puerto Rico”, dijo Emanuelli, el analista político.