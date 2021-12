La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) finalizó ayer el proceso para determinar el futuro laboral de sus empleados y se quedó solo, por el momento, con doce empleados mientras que el grueso de los trabajadores optó por un retiro incentivado o moverse a otras dependencias del gobierno, precisó su director, Jorge Droz.

Sin embargo, los 147 empleados que conforman la ATM seguirán laborando en la corporación pública hasta el 31 de diciembre. No será hasta el 1 de enero que los empleados asumen su nuevo rumbo laboral y la empresa HMS Ferries, que obtuvo el contrato para una alianza público privada, tendrá el control de las operaciones, precisó Droz.

Añadió que a partir del 15 de diciembre, HMS debe comenzar con el mantenimiento y las operaciones del servicio de transporte marítimo de Ceiba a Vieques y Culebra y de Cataño a San Juan.

“HMS coge las riendas el 15 de diciembre. Es decir, la operación y mantenimiento, boletería, los terminales. Se da el proceso de transición y de trabajar la ATM en conjunto con HMS. (Para ese entonces), quedan empleados míos hasta el 31 de diciembre”, sostuvo Droz.

Dijo desconocer cuántos empleados de la ATM han sido contratados por HMS Ferries.

“Ellos (HMS Ferries) entrevistan a la gente. Hacen su propia búsqueda y evaluación de personal. Nosotros ahí no intervenimos y no es obligación tampoco de ellos contratar personas de nosotros”, dijo el director recordando lo que estipula el contrato de la alianza público privada.

Recluta HMS Ferries

HMS Ferries, en declaraciones escritas, dijo que el proceso de reclutamiento “está en curso”. Pero contrario a lo informado por Droz, se comunicó que lo hacen “en cumplimiento con el acuerdo con la ATM y las leyes locales”.

Indicaron que ya han reclutado 23 empleados de la ATM y que tienen tres prospectos adicionales a los que pudiesen emplear. No se desglosaron las posiciones ni la cantidad de empleados de la ATM que en total estarían reclutando. Tampoco se mencionó cuántos empleados necesitarían para asumir por completo las operaciones que por décadas realizaba la ATM.

“HMS continuará reclutando y entrenando personas cualificadas mientras sea necesario para asegurar que se tenga el personal necesario para proveer a nuestros invitados una operación segura y confiable”, indica la declaración.

“No va a ocurrir ningún disloque”

Entretanto, Droz sostuvo que la transición será una “transparente” para el pueblo y los usuarios del transporte marítimo.

“No va a ocurrir ningún disloque. Estamos funcionando y vamos a seguir funcionando como tiene que ser. No deben darse ni cuenta de que HMS está operando. Aquí no hay cambio de bandera. Todo queda igual. Aquí no ha pasado nada”, dijo el funcionario que seguirá al mando de la ATM.

“Yo me quedo en la ATM hasta que el gobernador diga lo contrario. La corporación se va a quedar pequeña, con la gente que necesite en los puestos que necesitemos”, añadió.

Detalló que en la ATM se quedaron 12 empleados que, eventualmente, pasarán a ser de la Autoridad de Transporte Integrado, corporación que se hará cargo de todo el transporte público. Unos 72 empleados de la ATM optaron por acogerse al programa de retiro voluntario incentivado en el que el gobierno les paga seis meses de sueldo, a partir de enero próximo y se le liquidan las licencias.

Unos 42 empleados de la ATM recurrieron a la movilidad e irán a agencias o corporaciones como la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Policía, la Guardia Nacional, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Redesarrollo Local Roosevelt Roads.

A preguntas de El Nuevo Día, Droz indicó que esos empleados retendrán su salario independientemente de las agencias a las que vayan, pero la cubierta y la aportación al plan médico, al cabo de seis meses laborando en la nueva agencia o corporación pública, cambia al que tenga esa dependencia de gobierno.

“Hay que ajustarse. No es que se van a quedar sin plan médico. Todo lo que tiene adquirido, todo se queda igual… las licencias”, dijo.

Unos cuatro empleados de la ATM optaron por retirarse porque cumplen con los requisitos para ello y dos aún no deciden qué hacer. Mientras que los empleados transitorios, quince en total, se quedarán trabajando para la ATM hasta que venzan sus contratos el 30 de junio del 2022, dijo Droz.

Respecto a las embarcaciones para ofrecer el servicio, el director de la ATM dijo que ahora mismo cuentan con siete naves (Summer Wind, Breeze Point, Mr. Row, Straight Express, El Isleño y la barcaza Marlin S.). La nave Lady Brandy, que encalló en Luisiana ya está en Puerto Rico, pero aún no entra en funciones, dijo Droz. Summer Wind, Breeze Point, Straight Express y Lady Brandy son embarcaciones alquiladas por la ATM a HMS Ferries.

Droz sostuvo que “todavía no hemos decidido eso” cuando se le cuestionó si se eliminarán esas contrataciones.

“En un momento dado vamos a tener que salir de embarcaciones alquiladas. Pero fechas no tengo”, agregó.

Anticipó que El Isleño será enviado a completar el mantenimiento en seco próximamente porque este año regreso de recibir ese tratamiento, pero solo se pagó por una porción.

La nave Santa María, que recibió mantenimiento en seco por parte de los empleados de la ATM, será integrada a la flota antes de que HMS Ferries asuma la operación, dijo Droz. Mientras que Isla Bonita y Cayo Blanco, que están en Florida recibiendo mantenimiento en seco, serán traídas a Puerto Rico próximamente, agregó. De inmediato saldría fuera de servicio Cayo Blanco para también recibir mantenimiento en seco.