La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le ordenó al gobierno de Puerto Rico detener la implementación de la Ley 136 que aumenta el salario mínimo de los profesionales de la enfermería en el sector público hasta tanto la administración de Wanda Vázquez Garced entregue información adicional sobre el impacto fiscal del estatuto.

“La Junta de Supervisión Fiscal le ordena al gobernador que, de conformidad con la sección 204 (c)(2) de la Ley Promesa, se abstenga de llevar a cabo la implementación de la Ley 136 hasta que se certifique que la reprogramación requerida por la Ley 136 no será incompatible con el plan y presupuesto fiscal”, lee la misiva con fecha del 2 de noviembre.

El ente federal alerta en la carta que, a pesar de que la certificación sometida por el gobierno establece que el estatuto tendría un impacto anual aproximado de $2,176,680, no se especifica cómo el estado asumiría esos gastos adicionales. “El documento confirma que no hay ningún plan para pagar el aumento de costos”, argumenta el ente federal.

Según la certificación, el gobierno asegura que el incremento será cubierto de alguna manera por recursos disponibles y/o presupuestados no especificados. Agrega, que, de no identificarse el dinero, buscarán una reprogramación de fondos para evitar impactos al plan fiscal certificado.

“Si bien la Junta aplaude los esfuerzos del gobierno para aumentar los salarios de las enfermeras del sector público, tenemos preocupaciones con respecto a la certificación de la Ley 136 que no proporciona información sobre cómo se obtuvo la estimación de $ 2,176,680”, establece Jaresko.

La Ley 136 dispone que todo profesional de la enfermería del sector público debe ser ubicado en una nueva escala salarial para el 1 de julio de 2022. Dispone, además, que el secretario de Salud establecerá el procedimiento por etapas para cumplir con lo que establece el estatuto.

Las alzas fluctúan entre los $250 y $500 mensuales.

Los nuevos salarios para los trabajadores en el sector público, según dispone la medida, comenzarían en $1,800 para los enfermeros prácticos sin experiencia hasta alcanzar los $3,000 para los enfermos generalistas con experiencia. Los enfermeros asociados con experiencia devengarían $2,500 mensuales y los enfermeros generalistas sin experiencia $2,750.

“En caso de que el gobernador no cumpla con las directivas contenidas en esta carta, la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, de conformidad con las promesas, incluida la prevención de la ejecución o implementación de la Ley 136. Esperamos que sea innecesario”, culmina Jaresko.

El representante José “Quiquito” Meléndez, autor del Proyecto de la Cámara 2143, medida que da paso al incremento, cuestionó el proceder del ente federal y sostuvo que sería una “barbaridad tratar de trastocar este aumento”. A su vez, aseguró que hay un compromiso de la gobernadora para negociar con la JSF la implementación de la Ley 136.

“Se han hecho todas las gestiones y sé que la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) ha estado trabajando bien de cerca para hacer valer esta ley”, dijo.

Dijo que no le sorprende la “actitud” de la JSF. “No han aprendido el mandado del pueblo de Puerto Rico, ni siquiera se han dado por enterados de lo que pasó aquí hace unos días donde el electorado envió unos mensajes que todos tenemos que mirar y la Junta me parece que no se da cuenta de hacia dónde se dirige el pueblo”, expuso en relación a las elecciones generales del 3 de noviembre.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que se trata de un asunto que no se puede mirar simplemente desde el lado fiscal. “Ellos son la primera línea de defensa en una pandemia. Todo el mundo sabe que el aumento no solo es necesario sino que el dinero está ahí”, expresó.