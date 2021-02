El presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo del Municipio de Villalba, Luis Javier Hernández, indicó que se reunirá este lunes con el secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, para discutir las preocupaciones que tiene tras conocer de la repentina renuncia de la epidemióloga Fabiola Cruz López como asesora de la agencia.

Cruz López fue quien diseñó e implementó el primer programa de rastreo de contactos para casos de COVID-19, en Villalba, modelo que luego fue adoptado por Salud y que, actualmente, se utiliza en todos los municipios de la isla. Hernández explicó que la reunión se llevará a cabo a las 3:00 p.m. en la sede de Salud y que asistirán tanto Mellado como el presidente de la Federación de Alcaldes y líder del ayuntamiento de Guaynabo, Ángel Pérez.

“Primero, (su renuncia) me causó sorpresa porque Fabiola comenzó trabajando conmigo en Villalba a principios de la pandemia e implementó el primer sistema de rastreo. De ahí en adelante el gobierno la reclutó para implementar el sistema en todo el país. De hecho, estuve hace dos semanas con el designado secretario y había manifestado que si no llegaba a tener el sistema de rastreo la situación hubiese estado bien fuera de control”, indicó Hernández a El Nuevo Día.

“¿Qué nos preocupa con la salida de Fabiola? Primero, queremos saber quién va a continuar implementando el sistema, pues estamos en una etapa crítica y fue ella quien lo diseñó, lo implementó y lo estaba corriendo. Segundo, saber si la razón real para su renuncia fue porque su tiempo está cargado por sus estudios en medicina o si hay otra razón. Me gustaría escuchar al designado secretario en cuanto a eso. Tercero es saber cual será el plan para garantizar que el rastreo no disminuya, que no se deje caer el programa, y todo lo contrario, reforzarlo”, añadió el también alcalde de Villalba.

Hernández resaltó que el plan del gobernador Pedro Pierluisi de reabrir escuelas y retomar las clases presenciales hace apremiante responder a las inquietudes sobre la renuncia de Cruz López y los planes para dar continuidad al programa de rastreo.

La carta en la que Cruz López comunicó su dimisión estableció que será efectiva en 30 días para permitir un proceso de transición. La joven estudiante doctoral, de 28 años, agradeció a través de su cuenta de Twitter la oportunidad que tuvo de dirigir los esfuerzos a nivel nacional para identificar contagios de COVID-19.

“La decisión no es una fácil, pero quiero dar las gracias de todo corazón por la oportunidad que me han dado para poder servir a mi país. Un pedazo de mi corazón se queda con el gran equipo, mi querido @SMICRCPR del @desaludpr”, escribió Cruz.

La renuncia se da a solo días de que la epidemióloga advirtió que todavía queda mucho trabajo por hacer para reabrir las escuelas el 3 de marzo, como propone el gobierno. Específicamente, enfatizó el pasado lunes que si no se toman las medidas necesarias, los salones de clases se podrían convertir en focos de contagio.

“Hablé con Fabiola para propósitos de ponerme a su disposición y para pedirle que, de alguna manera, no se desconectara por completo del sistema. Si realmente la situación es que sus estudios en medicina le están quitando mucho tiempo, pues lo ideal sería buscar cómo podemos minizar eso. Pero si hay otra razón o razones, pues que nos las diga para alertar al designado secretario”, recalcó Hernández.

Aunque la carta no abundó sobre las razones de la renuncia, la epidemióloga advirtió que continuará su preparación académica en el campo de la medicina. Además, resaltó que trabajará en la transición para darle continuidad al programa y recomendó a la doctora Yonaica Plaza para ocupar su posición en la agencia.

“En esta etapa en que el gobernador ha modificado aún más la orden ejecutiva (para combatir contagios de COVID-19) y que tiene la intención de abrir escuelas, con más razón el rastreo es la herramienta para controlar la pandemia”, sentenció Hernández.