El gobernador Pedro Pierluisi anunció en la noche del domingo que los maestros y el personal no docente que trabajó de manera presencial durante la pandemia recibirán antes de que acabe el mes el llamado “premium pay”.

“Le vamos a dar ese pemium pay de $2,500 a todos los maestros en Puerto Rico y todo el personal no docente que estuvo ahí dando servicios presenciales en medio de esta pandemia y lo vamos a hacer el 30 de noviembre, antes ni tan siquiera que comience el mes de diciembre”, dijo el mandatario durante el programa especial de Telemundo “Pieruisi frente al pueblo”.

“Nuestros maestros a la verdad que han dado la milla extra. De igual manera, todos los que laboran en nuestras escuelas”, destacó.

Pierluisi enfatizó en que el pago especial es solo para quienes estuvieron de manera presencial. No detalló cuántas personas se beneficiarían.

PUBLICIDAD

Durante el anuncio estuvo el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien aclaró que los maestros transitorios y los asistentes de servicios también se beneficiarán.

“Es una motivación a que empecemos un poco a dejar esa educación a distancia a un lado y que podamos retornar a la normalidad”, dijo el funcionario.

Además del incentivo, el gobernador anunció que exigirá a toda empresa con 50 empleados o más que tengan a sus empleados vacunados contra el COVID-19. Si un trabajador no quisiera hacerlo, deberá presentar semanalmente una prueba negativa. No obstante, no detalló cuándo entraría en vigor esta directriz.