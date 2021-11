El gobernador Pedro Pierluisi anunció en la noche del domingo que las empresas en Puerto Rico que tengan 50 empleados o más tendrán que exigirles que se vacunen contra el COVID-19.

Mientras, explicó que los trabajadores que no se vacunen tendrán que presentar semanalmente una prueba negativa.

“El presidente (Joe) Biden ha anunciado que está exigiendo la vacunación para empresas de 100 o más, pues en Puerto Rico vamos a ir más allá. En Puerto Rico, hoy estoy anunciando que aquí empresas de 50 o más empleados van a tener que vacunar a sus empleados”, dijo el mandatario durante el programa especial de Telemundo “Pieruisi frente al pueblo”.

“Empleados que no quieran vacunarse, que vengan con prueba negativa porque ya sabemos que ha dado resultado en Puerto Rico”, agregó sin detallar cuándo oficializará la directriz.

PUBLICIDAD

A principios de septiembre, el presidente anunció que toda empresa con más de 100 empleados tendrá que exigirle a su plantilla la vacunación contra el COVID-19 o que presenten una prueba diagnóstica negativa semanalmente.

Este requerimiento federal impactaría a millones de estadounidenses con el fin de incrementar las tasas de vacunación y frenar la propagación del coronavirus.

“¿Qué más van a esperar? ¿Qué más tienen que ver? La vacuna es gratuita, segura y conveniente, tienen aprobación de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos)... La paciencia se está agotando y la negativa de algunos (a vacunarse) nos afecta a todos. Por favor, hagan lo correcto. No me escuchen solo a mí, escuchen a los estadounidenses no vacunados que están en los hospitales agonizando”, dijo Biden en aquel entonces desde la Casa Blanca.