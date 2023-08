En medio de cuestionamientos y preocupaciones de ciertos sectores por el posible impacto millonario en la economía, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó hoy, martes, el proyecto de ordenanza municipal que da paso al nuevo Código de Orden Público para la capital que, entre otras cosas, limita la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

“No aspiro a unanimidad en este tema porque hay opiniones diversas y hay sectores, de por sí, encontrados. Yo sí siento, y estoy moralmente convencido, que esto ha sido algo balanceado, estudiado, con participación. No ha sido a la baqueta, a la trágala, a la cañona, como dicen por ahí, sino que ha tomado en consideración a todos los sectores”, señaló el alcalde, tras estampar su firma en el documento.

El código, aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan el viernes –con la oposición de los legisladores del Partido Popular Democrático y el Movimiento Victoria Ciudadana–, acogió enmiendas de comerciantes, ciudadanos y organizaciones, sostuvo Romero Lugo, como la inclusión de la palabra “voceteo” en el artículo sobre los ruidos innecesarios o excesivos.

PUBLICIDAD

A pesar de que el documento aborda una diversidad de temas, como el manejo y disposición de desperdicios sólidos, la prohibición del uso de cenizas y del insecticida organofosforado –conocido como Naled– y el control de tránsito vehicular, la discusión pública se ha centrado en la prohibición sobre la venta de alcohol después de la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y luego de las 2:00 a.m., los viernes y sábados.

“Este ha sido un proceso que se ha analizado y se ha estudiado para evitar que hubiese un cuestionamiento a la legitimidad de estas disposiciones e iniciativas que se están haciendo ley mediante una ordenanza. Aquí, lo que estamos haciendo es recogiendo legislación similar que se ha implementado con éxito en otras jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico”, señaló el alcalde.

Pueblos como Carolina, Bayamón y Caguas mantienen restricciones a la venta de alcohol, al igual que ciudades en Estados Unidos, como Portland, Orlando y Boston.

Las disposiciones sobre el horario de venta y expendio de bebidas alcohólicas no aplican a los hoteles reglamentados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, estén o no dentro de una zona turística, ni a clubes y organizaciones cívicas, educativas o profesionales sin fines de lucro que efectúen actividades privadas.

Ante comentarios que han surgido públicamente, Romero Lugo aclaró que las disposiciones aplican a los negocios que operan en el Distrito de Convenciones, en Miramar. Mientras, en los hoteles de la capital –posterior a este horario–, la venta de bebidas embriagantes estará permitida solo a huéspedes.

PUBLICIDAD

Comerciantes del Viejo San Juan y la calle Loíza, entre otros sectores, han rechazado el nuevo código por considerar que sus ventas y clientela se afectarían al limitar los horarios para la venta de alcohol. Mientras, residentes en la capital han denunciado falta de participación en la elaboración del documento.

Romero rechaza impacto

Un estudio comisionado por el Municipio de San Juan a la firma Advantage Business Consulting estimó en $7 millones las pérdidas que podrían sufrir los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Romero Lugo argumentó, sin embargo, que las proyecciones incluidas en ese análisis se cumplirían solo si “no se transfieren las ventas de alcohol a horarios más tempranos”.

“Yo tuve unas conversaciones con varios compañeros alcaldes que han implementado limitaciones y no ha habido un impacto, que se adjudique a la imposición o limitación de venta de alcohol, en el cierre de un solo negocio”, argumentó. “Me parece a mí que el impacto, si alguno, es mínimo”, señaló.

San Juan, según el estudio, tiene 185 bares y 719 restaurantes que también están autorizados a vender alcohol. Para el año fiscal 2022, la capital tuvo ventas de bebidas alcohólicas por un total aproximado de $179 millones. Generó, a su vez, $3.6 millones en ingresos relacionados con la venta de alcohol por concepto del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y patentes.

El análisis reveló, además, que, a las 2:00 a.m., el 94 % de las ventas de bebidas alcohólicas han sido satisfechas.

PUBLICIDAD

Romero Lugo agregó que el 38.7% de los asesinatos reportados, en 2022, ocurrieron entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. El 22% de los delitos Tipo 1 contra la persona (peleas, agresiones, etcétera.) también ocurrieron en ese horario. “Un asesinato puede ocurrir a las 5:00 p.m., pero, sin duda alguna, hay otros delitos y otras conductas que se aminoran con esto. Segundo, no es tan solo la criminalidad porque el Código de Orden Público establece reglas de sana convivencia, de voceteo, de que a la gente no se le perturbe su espacio comunitario, su lugar residencial”, puntualizó.

El código, añadió, se atempera a la realidad de la Policía Municipal de San Juan, con 655 efectivos al momento y que, en la última década, ha reducido su plantilla en 50%. “Más allá de los delitos, es un asunto de sana convivencia y paz”, insistió Romero Lugo.

Abordado sobre cómo logrará que se cumpla con el Código de Orden Público ante, precisamente, la escasez de efectivos municipales, el alcalde dijo que entiende que el documento les permitirá hacer “un uso más efectivo” de los recursos y disponer de más policías para realizar rondas preventivas por la ciudad.

Mientras, ante la posible impugnación del código en los tribunales, afirmó que está confiado en que han actuado correctamente.

“Esto no es único en Puerto Rico… Si eso ocurre, nos allanaremos a lo que disponga el tribunal. Claro, vamos a acudir, como lo hemos hecho antes”, señaló.

Romero Lugo recordó que el documento no está escrito en piedra, y mencionó que un comité evaluador, cuyos cinco miembros aún no ha designado, será responsable de examinar los resultados de la implantación, a 90 días de su vigencia. Luego de la evaluación inicial, el grupo deberá someter informes cada 180 días.

PUBLICIDAD

La idea, en cuanto al comité, es que esté integrado por funcionarios municipales y representantes del sector comercial y civil.

Ahora, dijo, el Municipio de San Juan iniciará un proceso de divulgación para que tanto la ciudadanía como los comerciantes conozcan al detalle cada una de las regulaciones. “Mientras más se cumple el código, más fortalecida está la economía de San Juan y más fortalecido está el turismo y ese activo que tiene la ciudad capital de ser un epicentro cultural, turístico y de entretenimiento”, puntualizó.