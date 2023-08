Grupos comunitarios de San Juan denunciaron hoy, sábado, falta de participación en la elaboración del nuevo Código de Orden Público, que busca garantizar la convivencia de los residentes y visitantes en la ciudad capital.

Taína Moscoso Arabía, portavoz de la Asociación de Residentes Machuchal Revive, afirmó que la participación de las comunidades se limitó a ponencias escritas y turnos de cinco minutos durante las vistas públicas en torno al código, que se realizaron durante cuatro días.

“Las comunidades llevamos meses trabajando con recoger toda la data para nosotros poder explicar claramente cuáles son nuestras necesidades y lo que entendemos que nos puede servir a cada uno de nosotros, porque no somos todos iguales, y no ha habido apertura a escucharnos, a incluirnos, a tomarnos en cuenta más allá de ese escrito y de esos cinco minutos”, manifestó Moscoso Arabía vía telefónica.

La Legislatura Municipal de San Juan aprobó el viernes el nuevo Código de Orden Público para la ciudad. La medida, radicada por el alcalde Miguel Romero Lugo, atiende diversos asuntos, desde la venta de alcohol hasta los ruidos innecesarios o excesivos.

Por su parte, Vanessa Droz, del Comité Timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, describió el código como un documento ambiguo, que “no recoge el sentir de las comunidades porque no las consultaron previamente”. Afirmó, además, que el distrito histórico de la ciudad debe contar con una medida separada.

“El Viejo San Juan necesita un código de orden público distinto a ese que se ha aprobado por las características históricas y de patrimonio y las características de infraestructura, de construcción, de arquitectura que tiene el Viejo San Juan”, expresó Droz.

El nuevo código dispone la creación de un comité que evaluará los resultados de su implantación a 90 días de su vigencia. El comité estará integrado por cinco personas designadas por el alcalde y deberá someter informes cada 180 días luego de la evaluación inicial.

“Nosotros lo que queremos es que ese comité esté compuesto por personas que la comunidad sugiera, que sienta que las representa, y eso sería un verdadero comité evaluador de la puesta en práctica del código, ya que nos han dejado fuera de prácticamente todo el proceso”, sostuvo Moscoso Arabía.

“Difícil para los comerciantes”

Uno de los puntos más controvertidos del código es la limitación de horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas.

En concreto, el documento dispone que la venta de alcohol está permitida hasta la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. del día siguiente.

Las disposiciones no aplican a los hoteles reglamentados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, estén o no dentro de una zona turística, ni a clubes y organizaciones cívicas, educativas o profesionales sin fines de lucro que efectúen actividades privadas.

Para José Silva, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Placita de Santurce, las restricciones en la venta de alcohol podrían llevar al cierre de negocios y, consecuentemente, a la pérdida de empleos.

“Es bien difícil para nosotros los comerciantes aquí en la Placita y en, básicamente, todo San Juan”, lamentó Silva. “El área turística se va a ver bien afectada”.

Silva cuestionó, además, cómo exactamente el municipio implantará las nuevas reglas. “A las 2:00 a.m., tú puedes tener tu restaurante abierto, pero no puedes beber licor. ¿Y cómo tú vas a ver el vaso de cada persona? ¿Tú vas a intervenir personalmente con cada individuo o cada comercio para ver qué tienen dentro de un vaso?”, cuestionó Silva.

La ordenanza entrará en vigor 90 días tras la publicación de un edicto en un periódico de circulación general.