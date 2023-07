La principal preocupación entre quienes participaron en las primeras vistas públicas para evaluar el proyecto de ordenanza municipal, presentado por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, para establecer un nuevo Código de Orden Público, es cómo lograr una sana convivencia a través de toda la ciudad a partir de una hora y en días particulares.

“El común denominador de los residentes es la necesidad de tener paz a nivel de todo San Juan. Tenemos ponencias que nos han dicho: ‘olvídense de prohibir la venta de alcohol a partir de las 2:00 de la madrugada’… y otros dicen que están de acuerdo con esa imposición”, indicó la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero Morales.

En los primeros dos días de vistas públicas, celebradas el jueves y viernes, depusieron sobre una veintena de residentes en San Juan, entre ellos, representantes de juntas comunitarias y asociaciones de residentes. “Van a haber ajustes al borrador, ya sea definiciones o adiciones”, anticipó Escudero Morales.

“El 95% de los deponentes coincidía en que les urge la implementación de un código y que no sea letra muerta como ha pasado desde hace 26 años”, agregó.

Vanessa Droz, de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, expresó la oposición del grupo a la implementación de un código homogéneo y cuestionó la “falta de precisión” en el Artículo 3.005, que le permite a la Policía Municipal controlar el tránsito vehicular en la ciudad amurallada, y sostuvo que las multas dispuestas, “en términos generales, son muy bajas”.

“El Viejo San Juan necesita un código aparte que ponga en valor su muy especial rol en Puerto Rico y el mundo. En la elaboración de ese código, que no es este... debe haber participación directa de quienes piden y hacen la ciudad”, expuso Droz.

Por otro lado, Carmen Ana Dávila Torres, vecina de la comunidad Machuchal, sugirió que la Oficina de Permisos del Municipio tenga la potestad de suspender y cerrar cualquier negocio que opere en violación a la ley, así como la creación de incentivos para el desarrollo de negocios locales que atiendan las necesidades de las comunidades circundantes y el cierre de operación de comercios colindantes a zonas residenciales a las 12:00 a.m., de domingo a jueves, y a la 1:00 a.m. los sábados.

“La mayoría del desarrollo económico que se ha dado en los últimos años en la calle Loíza no toma en cuenta a sus residentes y su oferta va dirigida hacia turistas y la vida nocturna. Tal enfoque ha hecho que la salud mental de muchos en la comunidad se haya visto afectada”, señaló Dávila Torres.

La propuesta municipal es permitir la venta y estipendio de alcohol hasta la 1:00 a.m. de domingo a jueves, y los viernes y sábado hasta las 2:00 a.m. Contempla, además, que los lunes feriados las ventas de la noche del domingo a lunes podrán extenderse hasta las 2:00 a.m.

También tuvo un turno, ante la Legislatura Municipal Juan Masini Soler, representante de la Junta de la Comunidad Número 1 de San Juan, organismo que, según dijo, “en términos generales”, endosa unánimente la propuesta, incluido el horario de venta o expendio de bebidas alcohólicas, el cual, entiende, “logra el delicado balance entre los residentes y los establecimientos”.

Masini Soler señaló la necesidad de definir el término “barra” o “pub” y, aunque aplaudió las disposiciones referentes a la operación de cámaras de seguridad en los establecimientos, sostuvo que se debe disponer que la grabación de estos sistemas sea continua y que tenga una capacidad de almacenamiento de no menos de siete días.

“Este es un Código de avanzada, de ley y orden, para garantizarle razonablemente a todos los residentes de nuestra ciudad su derecho vivir en paz, respetándose mutuamente sus derechos y responsabilidades. Claro está, de nada vale aprobar códigos y ordenanzas si no hay el compromiso de hacerlos valer, no solo por unos meses luego de su aprobación, sino durante toda su vigencia”, expuso Masini Soler.

Tania Moscoso, de la comunidad Machuchal, cuestionó que no se haya escuchado la opinión de las comunidades previo a la radicación del proyecto. “Como resultado, tenemos un código que entendemos es vago y ambiguo, que es confuso y que, más que respuestas, nos trae preguntas”, señaló, al indicar que la comunidad que representa necesita “más tiempo para evaluarlo”.

Las vistas públicas continúan hoy, lunes, y mañana con la participación de los comerciantes y organismos que agrupan a este sector, como el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico.