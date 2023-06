El nuevo Código de Orden Público de San Juan que propuso hoy el alcalde, Miguel Romero Lugo, limitaría la hora de venta de alcohol en lugares donde hasta ahora no había ninguna disposición al respecto, como Puerta de Tierra y gran parte del sur de San Juan.

“Había una preocupación de limitación de venta de bebidas alcohólicas y el uso de espacios y fue atendido”, comentó el funcionario en conferencia de prensa, donde anunció que el proyecto radicado actualiza y uniforma en un solo formato los ocho códigos existentes de la ciudad capital.

El nuevo Código, además, fijaría un control a los horarios de venta de alcohol en todo San Juan. De domingo a jueves, se permitirá la venta hasta la 1:00 a.m., mientras que los viernes y sábado se extenderá hasta las 2:00 a.m. Se informó, sin embargo, que durante los lunes feriados, las ventas de la noche del domingo a lunes podrán extenderse hasta las 2:00 a.m.

“Queremos uniformar esto”, reiteró Romero Lugo.

No obstante, la limitación en la venta de alcohol no aplicará a hoteles, hospederías y paradores administrados por la Compañía de Turismo, destacó el alcalde.

Según informó, hasta ahora, en el municipio de San Juan había ocho códigos para distintas partes de la ciudad: Barrio Obrero, Condado, Hato Rey, Monacillos, Puerto Nuevo, Río Piedras, Santurce y el Viejo San Juan.

“Habían conductas que se trataban distinto entre códigos y habían definiciones distintas sobre aplicabilidad”, dijo.

El alcalde reiteró que, aunque se establecería un control en los horarios de venta de bebidas, el nuevo código no dispone sobre la hora de cierre de negocios. Reconoció, incluso, que algunos operan las 24 horas.

“No tengo la expectativa de que haya un consenso, pero sí promuevo la participación ciudadana”, sostuvo.

Tras la radicación de la ordenanza con el nuevo Código, se espera que se convoque a vistas públicas. Luego de su aprobación, entraría en vigor en 90 días. Cuando se cumpla ese plazo, el comité evaluador hará una revisión que, posteriormente, se repetirá cada 180 días.