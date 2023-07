A pesar de las críticas que ha generado entre algunos sectores la próxima aplicación de un nuevo Código de Orden Público uniforme para San Juan, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, aseveró este domingo que está “moralmente convencido” de que es el paso “correcto” para lograr un ambiente que propicie una economía vibrante y que garantice la sana convivencia.

“Esto no es un proceso a la trágala, a la baqueta o a la cañona. Esto es un proceso que ahora entra a la Legislatura Municipal… no podemos tener la expectativa de que aquí va a haber unanimidad, pero queremos generar un balance”, respondió el alcalde durante una conferencia de prensa hoy, en la que anunció la instalación de 16 cámaras de seguridad en el parque Jorge Benítez, en el Condado.

La semana pasada, Romero presentó el borrador de un nuevo Código de Orden Público uniforme que, entre otras cosas, propone limitar la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2:00 de la madrugada durante los fines de semana, directriz que algunos comerciantes han criticado por entender que afectará sus ventas y provocará el cierre de algunos negocios. Otros lo han interpretado, incluso, como un “toque de queda”.

“Hay gente que ha cambiado (de opinión), porque no ha tenido la oportunidad, pienso yo, de leer el documento completo… La inmensa mayoría de los comerciantes hacen las cosas como deben ser, pero hay otros que no lo han hecho y nosotros estamos promoviendo que todo el mundo lo haga”, expuso el ejecutivo municipal al recordar que la propuesta atiende otras áreas, como posibles crímenes ambientales y el maltrato animal.

Además, señaló que ,desde el 2021 –cuando surgió un primer borrador- abrieron el proceso a los comerciantes y residentes para conocer sus preocupaciones y sugerencias, algunas de las cuales fueron integradas al documento.

Ahora, recordó, la propuesta pasa a la consideración de la Legislatura Municipal y a un proceso de vistas públicas.

“Una vez nosotros tengamos ese código aprobado, ya sea de la manera como está o que sufra enmiendas, lo revisaremos y se firmará. Los comerciantes van a recibir por correo, a la dirección que tienen en su patente, el código y un resumen de las reglas que le aplican. Van a recibirlo también los ciudadanos y la policía tiene que entrar en un proceso de educarse”, detalló.

Romero indicó que, previo a presentar el borrador, comisionaron un estudio de impacto económico que reveló que el 38.7% de los asesinatos en San Juan ocurren entre 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. El estudio también reflejó que el 94% de las ventas de alcohol han sido satisfechas a las 2:00 de la madrugada.

“Si usted opera un negocio que vende alcohol y vende comida, a las 2:00 de la mañana tiene que cesar la venta de alcohol y punto”, expuso al señalar que ciudades como Orlando, en el estado de Florida; y St. Louis, en Missouri, tienen limitaciones similares.

A nivel local, dijo, municipios de la zona, como Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto y Bayamón también tienen un control de horario de venta de bebidas alcohólicas.

“Quizás no va a haber unanimidad, pero uno tiene que hacerlo balanceado y balanceado fue mirar toda esa data, la actividad delictiva y la seguridad. Sin seguridad no hay economía”, sostuvo al recordar el reciente incidente en el que dos turistas peruanos fueron asesinados en la calle Loíza, a las 3:50 de la madrugada.

También mencionó una ocasión en que la Policía Municipal tuvo que movilizar, en una misma noche, a 48 de sus oficiales para vigilar el área de La Placita, en Santurce, limitando la labor preventiva en otras zonas.

“La policía no está para eso. No está para velar borrachos. Está para que, en ese período de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., los planes de trabajo se lleven a cabo”, mencionó.

Según datos oficiales, San Juan ha registrado 49 asesinatos en lo que va de año; 19 menos que los reportados para la misma fecha en el 2022. A nivel municipal, la capital cuenta con 656 policías, una reducción significa en comparación con el 2012, cuando llegó a tener 1,270 efectivos.

Romero dijo que son “conscientes” de que la limitación en el horario de ventas alcohólicas traerá consigo una reducción en las ventas, pero insistió en la necesidad de “generar un balance”.

Aunque la limitación de no servir alcohol entre 2:00 a.m. a 6:00 a.m. no aplica a huéspedes de hoteles, el ejecutivo municipal rechazó señalamientos de que la directriz esté dirigida a beneficiar algunas zonas, como hospederías y el Distrito de Convenciones.

“Esto le aplica a todo el mundo”, aseguró.