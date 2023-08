La Legislatura Municipal de San Juan aprobó hoy, viernes, el proyecto de ordenanza para establecer un nuevo Código de Orden Público que abarca diversos asuntos, incluyendo el horario de venta de alcohol, con el fin de garantizar la convivencia de los residentes y visitantes.

La medida atiende, además, los ruidos innecesarios; el manejo y disposición de desperdicios; la prohibición del uso de cenizas y del insecticida organofosforado, conocido como Naled; y el control de tránsito vehicular.

El código pasará al escritorio del alcalde Miguel Romero Lugo, quien radicó el proyecto.

El documento sufrió enmiendas durante su análisis, pero la medida sustitutiva “mantiene la esencia del proyecto original”, explicó la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero Morales.

“Los cambios que se hicieron fueron cambios para que las personas pudieran entender a lo que se estaba refiriendo sin que hubiera ninguna doble impresión y se pudieran tener versiones encontradas, para que todo estuviera bien claro”, afirmó Escudero Morales.

El código aprobado acoge enmiendas de comerciantes y ciudadanos, aseguró Escudero Morales, como la inclusión de la palabra “voceteo” en el artículo concerniente a los ruidos innecesarios o excesivos.

“Lo de las bebidas alcohólicas se mantuvo fiel y exacto”, indicó la legisladora municipal. “Ahí no se cambió ni un punto”.

En concreto, el código dispone que la venta de alcohol está permitida hasta las 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. del día siguiente.

Las disposiciones sobre el horario de venta y expendio de bebidas alcohólicas no aplican a los hoteles reglamentados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, estén o no dentro de una zona turística, ni a clubes y organizaciones cívicas, educativas o profesionales sin fines de lucro que efectúen actividades privadas.

Comerciantes del Viejo San Juan y la calle Loíza, el mes pasado, rechazaron el nuevo código por considerar que sus ventas y clientelas se afectarían al limitar los horarios para la venta de alcohol. Romero Lugo, a principios de este mes, defendió la medida, afirmando que está “moralmente convencido” de que es el paso “correcto” para lograr la convivencia, reportó El Nuevo Día.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, votó en contra del proyecto y afirmó que las enmiendas que presentó la delegación de su partido no fueron acogidas.

La medida dispone la creación de un comité que hará una evaluación inicial a 90 días de la vigencia del estatuto. El código entra en vigor 90 días después de que sea publicado en al menos un periódico de circulación general o regional.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, radicó ante la Legislatura Municipal un proyecto de ordenanza que actualiza el Código de Orden Público de San Juan. (Nahira Montcourt)

Algunos puntos del Código de Orden Público de San Juan

Entre otros asuntos, la medida también establece que los sonidos no podrán exceder los 65 decibeles (dB), entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m., ni los 55 dB, entre 10:00 p.m. y 7:00 a.m. Los decibeles son una unidad para medir la intensidad del sonido.

En cuanto al ambiente, el código prohíbe el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón en plantas generadoras de energía eléctrica como material de relleno o su depósito sobre cualquier terreno en San Juan.

Impide, además, el uso la posesión, transportación, aspersión, almacenamiento o venta de Naled, un insecticida que se usa principalmente para controlar mosquitos adultos. Asimismo, prohibe el uso de cualquier producto que contenga glifosato, un polémico herbicida.

La medida también permite que la Policía Municipal de San Juan coordine y controle el tránsito vehicular en el centro urbano del Viejo San Juan los días que sea necesario.

La reportera Leysa Caro González contribuyó a esta historia.