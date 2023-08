La Legislatura Municipal de San Juan llevará a votación pasado mañana, viernes, el proyecto de ordenanza para establecer un nuevo Código de Orden Público, una medida que experimentó enmiendas durante su análisis, en vías a atender las preocupaciones ciudadanas y asegurar una aplicación uniforme a través de la capital.

Pese a las enmiendas, el proyecto sustitutivo a ser considerado por los asambleístas municipales mantiene intacto el lenguaje propuesto por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, para limitar la venta y expendio de bebidas alcohólicas hasta las 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Contempla, además, que, si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. del día siguiente.

“Trabajamos un proyecto sustitutivo que, básicamente, mantiene la esencia del proyecto como nos fue referido. Hay varios cambios para hacerle más fácil la lectura al ciudadano, y se eliminó lenguaje que no era cónsono con la intención de que el Código de Orden Público sea de aplicación uniforme”, explicó la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero Morales.

“Para mí, tenemos un código de ‘avant garde’ (de vanguardia), que compila los diversos códigos existentes que se habían convertido en letra muerta”, agregó.

Desde el inicio de la discusión pública, uno de los aspectos más controversiales fue la inclusión de lenguaje dirigido a limitar la venta de alcohol, una directriz que comerciantes han criticado por entender que afectará sus ingresos y provocará el cierre de negocios.

Por su parte, Romero ha reconocido que la restricción implicará una reducción en ingresos para algunos comerciantes, pero ha insistido, a su vez, en la necesidad de promover un ambiente que propicie una economía vibrante y que garantice la sana convivencia. Igualmente, ha dicho que, según un estudio comisionado por el ayuntamiento, el 93% de las ventas de alcohol en San Juan han sido satisfechas a las 2:00 a.m.

“Lo más fácil para todos sería decir que, después de la medianoche, nadie sale. Pero no estamos buscando lo más fácil, sino lo más que le conviene a todos los que vivimos en San Juan”, puntualizó la presidenta de la Asamblea Municipal.

En este tópico, no obstante, se incluyó lenguaje dirigido a especificar que la venta y expendio de alcohol posterior a las 2:00 a.m. en los hoteles de San Juan –sector al que no le aplicaría la limitación– será permitida solo para los huéspedes y para consumo dentro de la instalación. “Huésped se definió como aquella persona que tiene asignada una habitación”, detalló.

Igualmente, se incluyó un índice para facilitar la lectura del documento, se eliminaron las definiciones de las diferentes zonas urbanas de San Juan, y se integró –como anejo– una tabla detallada sobre las diferentes multas administrativas, explicó Escudero Morales. Otro cambio fue que se incluyó la palabra “voceteo”, pues, aunque la medida atendía lo que son los ruidos excesivos, no incluía el término. Se aclaró, también, que el oficial de orden público no necesitará un medidor de sonido para determinar si se trata o no de una conducta que altera la paz.

Escudero Morales explicó que la medida, al igual que ocurre a nivel estatal, puede experimentar enmiendas adicionales cuando sea considerada por el pleno. Para su aprobación, requiere el favor de nueve de los 17 miembros (14 del Partido Nuevo Progresista, dos del Movimiento Victoria Ciudadana y uno del Partido Popular Democrático) de la Asamblea Municipal.

“Durante el proceso de vistas públicas, todo el mundo cerraba su presentación diciendo que se necesita un Código de Orden Público. A aquellas personas que no están de acuerdo, les digo que hay que unirse y enrollarse las mangas y trabajar juntos”, expresó Escudero Morales, al recordar que la medida dispone la creación de un comité que hará una evaluación inicial a 90 días de la vigencia del estatuto. “Si no funciona, siempre existe la posibilidad de hacer ajustes”, aseveró.

Durante la sesión extraordinaria, que comenzó el lunes y culmina este viernes, la Asamblea Municipal también analizó otras medidas, entre esta, la asignación de $20,000 a la Villa Pesquera para la compra de materiales, así como extender a 30 años el término de usufructo del Centro Comunitario de La Perla, en vías a que la comunidad pueda desarrollar ciertos planes que tiene en agenda.