El Negociado de Energía (NEPR) extendió hasta el 31 de mayo el plazo límite para que se cumplan las condiciones precedentes de unos nueve contratos de energía solar que, de lo contrario, habrían quedado automáticamente cancelados mañana miércoles.

La determinación del NEPR, sin embargo, se produce luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) notificara, mediante moción, que los proponentes de cuatro proyectos -de 20 que, en total, abarca la primera etapa de adquisición de energía limpia– habían cancelado sus contratos al enfrentar “diversos retos”, entre los que se mencionan el precio al que venderían la electricidad y asuntos relacionados a la interconexión a la red de transmisión.

Estos cuatro proyectos, asimismo, “tenían pendientes solicitudes de extensión a la Fecha de Cierre, entre otros asuntos”, de acuerdo con la AEE, que no identifica a los proponentes en la moción pública.

PUBLICIDAD

El NEPR confirmó por escrito que los cuatro proyectos retirados corresponden al grupo de nueve que hubieran expirado automáticamente el miércoles, de no haber sido por la extensión autorizada. Según la oficina de prensa del ente, se trataba de dos proyectos que hubieran producido 20 megavatios (MW) y otros dos que generarían 25 MW, para un total de 90 MW.

En el registro de la Oficina del Contralor, aparecen dos contratos de 25 MW que vencían esta semana, con las empresas Guayama Solar Energy y Pattern Vega Baja Solar, pero solo uno de 20 MW, con Tetris Power.

Las fechas límites para que los restantes 11 proyectos cumplan con los requisitos para avanzar a la fase de construcción oscilan entre el 29 de mayo y el 22 de junio, dependiendo de la fecha en que se firmó cada contrato. La determinación del NEPR, de momento, mantuvo intactos esos plazos.

“Eso es realmente resultado de que esos (cuatro) proponentes no pudieron licitar a base de precios y costos aceptables para mi administración. El costo energético es crucial que se mantenga lo más bajo posible. La información que tengo es que son proyectos de menor escala, que les costó trabajo presentar propuestas dentro de los parámetros que tenemos. O sea, estamos a favor de la energía renovable, pero tiene que ser a un costo asequible, que no cause un aumento en el costo de la luz”, afirmó hoy el gobernador Pedro Pierluisi en un aparte con la prensa.

Inicialmente, el NEPR había ordenado a la AEE que completara cualquier renegociación con los proponentes antes de los términos ya establecidos. Desde finales de febrero, la AEE ha insistido ante el regulador que se requería extender los plazos debido a nuevas exigencias de los proponentes de los proyectos, que incluyen alzas en los precios de venta de energía o incrementos en la capacidad generatriz de sus instalaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la AEE, las demoras de LUMA Energy en fijar el costo de las interconexiones de los proyectos a la red, así como la inflación global y las alzas en tasas de interés han provocado los reclamos de los proyectistas privados. Mientras LUMA ha rechazado que sus cambios de postura en torno a quiénes asumirían la responsabilidad por la interconexión de la energía a la red haya retrasado significativamente el proceso, el NEPR emitió temprano en abril una resolución en la que garantizó que los proponentes no serían penalizados por cualquier retraso en la ejecución de los proyectos que no fuera atribuible a sus acciones.

El texto de los contratos de compra de energía dispone que, una vez se cumplieran con las condiciones precedentes –cuyas fechas límites vencían entre el 26 de abril y 22 de junio–, comienza a correr un reloj de dos años para que cada proyecto supla energía fotovoltaica al sistema.

La primera etapa o “tranche” de adquisición de energía renovable lograría agregar a la red 844 MW de capacidad y 500 MW en almacenamiento en baterías, cantidades que se reducirían si se materializa el retiro de los proponentes de cuatro proyectos. Según el Plan Integrado de Recursos, la solicitud de propuestas (RFP) para el último de los seis “tranches” –que añadirían 3,750 MW de energía limpia y 1,500 MW de almacenamiento al sistema– debía publicarse este año, pero el NEPR aún trabaja para emitir el segundo RFP.